«Сразу видно, кто рыбак, а кто нарушитель». В каких областях Беларуси действует запрет на ловлю рыбы?

Новости Беларуси. Если говорить об отдыхе в нашей стране, а в этом году он особенно актуален, то у нас определенно есть места для релакса. К примеру, Браславские озера. По праву считаются не только туристической, но и рыбной Меккой Беларуси, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Щука, лещ, судак и сазан – только золотой рыбки не хватает, а так настоящий рай для рыбаков. Хотя многие готовы нарушить природную идиллию ради собственной наживы. Речь о браконьерах. Как раз сейчас, когда идет нерест, нечестные рыбаки вышли на поверхность. Но сотрудники Госинспекции уже знают их клевые места. Улов по правилам и без – в рейд отправился и Константин Герцев.

Форма, табельное оружие и служебный транспорт. Госинспекция по охране животного и растительного мира, в простонародье – рыбнадзор. Правда, водоемами здесь давно не ограничиваются, в поле зрения вся флора и фауна страны.

Константин Герцев, корреспондент:

Весна, нерест – горячая пора для браконьеров. В Беларуси запрет на рыбалку вводят секторально. В Брестской, самой южной области, с 1 марта по 15 апреля, в Витебской, самой северной, с 10 апреля по 8 июня.

Если сроки имеют климатическое обоснование, то участившиеся рейды – производственную необходимость. Браконьер пытается взять количеством сетей и качеством схронов. За последние недели нарушения резко пошли в рост.

Владимир Павлов, заместитель начальника Витебской областной инспекции охраны животного и растительного мира:

В неделю не менее трех рейдов у нас, наших полевых мероприятий. Регулярно обследуем водоемы при помощи плавательных средств. Считаю, что это один из наиболее эффективных методов работы. Обследуешь водоем – знаешь всю обстановку. Каждый рейд индивидуальный. Бывают рейды профилактические, бывает – оперативные, когда мы устраиваем скрытое наблюдение за водоемом. Основная наша цель – быть на виду, чтобы нас видели и знали.

Наблюдают не только с водной глади, но и с высоты птичьего полета. Как говорят, разведка боем. Такие аэропомощники на службе в Госинспекции чуть более двух лет. Способны бесшумно отследить любые перемещения и в случае необходимости зафиксировать факт нарушения закона в формате HD.

Виталий Сиренко, старший госинспектор оперативного отдела Брестской областной инспекции охраны животного и растительного мира:

В некоторые места мы не можем заглянуть с берега. Даже в бинокль. Допустим, очень популярные рыболовные угодья у нас – торфоплощадки. Там лес растет, лесополоса, потом камыш. Чтобы увидеть что-то, есть там что, нужны ли мы вообще или лучше не беспокоить рыбака. Взлететь посмотреть всегда удобнее. Буквально подняться на 50 метров и посмотреть. Сразу видно, кто рыбак, а кто нарушитель. Он не будет сидеть с удочкой. Пойдет где-то на берег, выставив сети, пойдет отдыхать, ждать или утра, или еще что-то. «Мы видим одного окуня и рака». Корреспондент СТВ отправился в рейд ловить браконьеров. Подробнее.

Браслав. Город, где не едут, а плывут. Удочка есть у каждого местного жителя. Рыбалка здесь – настоящий культ. Но к браконьерам отношение презрительное.

Владимир, житель Браслава:

Категорически, конечно, против сетей и всякого рода нарушений. Тоже мы иногда, когда еще что-то видим, всегда сообщаем в рыбинспекцию. У нас есть телефоны, у всех местных, кто здесь живет. За последние 20 лет Госинспекция переломила ситуацию на водоемах. Порядочные рыбаки стали сами сообщать о потенциальных схронах браконьеров, а общее число найденных сетей по области за прошлый год не превысило и полусотни.

Владимир:

Негде спиннинг было бросить до 1990-х годов. После 1990-х уже законы поменяли, больше стало наказаний. И это правильно, надо было. Потому что сети везде были. Даже спиннинг побросать – сети стояли.

Игорь Рогаль, заместитель начальника отдела государственного контроля Брестской областной инспекции охраны животного и растительного мира:

Правопорядок становится все-таки лучше. На мой взгляд, уже рыбаки по-другому смотрят на давнишних браконьеров. Зачастую сами не понимают это и прямо на берегу объясняют гражданину, что так нельзя делать.