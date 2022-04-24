«Сразу видно, кто рыбак, а кто нарушитель». В каких областях Беларуси действует запрет на ловлю рыбы?
Новости Беларуси. Если говорить об отдыхе в нашей стране, а в этом году он особенно актуален, то у нас определенно есть места для релакса. К примеру, Браславские озера. По праву считаются не только туристической, но и рыбной Меккой Беларуси, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Щука, лещ, судак и сазан – только золотой рыбки не хватает, а так настоящий рай для рыбаков. Хотя многие готовы нарушить природную идиллию ради собственной наживы. Речь о браконьерах. Как раз сейчас, когда идет нерест, нечестные рыбаки вышли на поверхность. Но сотрудники Госинспекции уже знают их клевые места.
Улов по правилам и без – в рейд отправился и Константин Герцев.
Форма, табельное оружие и служебный транспорт. Госинспекция по охране животного и растительного мира, в простонародье – рыбнадзор. Правда, водоемами здесь давно не ограничиваются, в поле зрения вся флора и фауна страны.
Константин Герцев, корреспондент:
Весна, нерест – горячая пора для браконьеров. В Беларуси запрет на рыбалку вводят секторально. В Брестской, самой южной области, с 1 марта по 15 апреля, в Витебской, самой северной, с 10 апреля по 8 июня.
Если сроки имеют климатическое обоснование, то участившиеся рейды – производственную необходимость. Браконьер пытается взять количеством сетей и качеством схронов. За последние недели нарушения резко пошли в рост.
Владимир Павлов, заместитель начальника Витебской областной инспекции охраны животного и растительного мира:
В неделю не менее трех рейдов у нас, наших полевых мероприятий. Регулярно обследуем водоемы при помощи плавательных средств. Считаю, что это один из наиболее эффективных методов работы. Обследуешь водоем – знаешь всю обстановку. Каждый рейд индивидуальный. Бывают рейды профилактические, бывает – оперативные, когда мы устраиваем скрытое наблюдение за водоемом. Основная наша цель – быть на виду, чтобы нас видели и знали.
Наблюдают не только с водной глади, но и с высоты птичьего полета. Как говорят, разведка боем. Такие аэропомощники на службе в Госинспекции чуть более двух лет. Способны бесшумно отследить любые перемещения и в случае необходимости зафиксировать факт нарушения закона в формате HD.
Виталий Сиренко, старший госинспектор оперативного отдела Брестской областной инспекции охраны животного и растительного мира:
В некоторые места мы не можем заглянуть с берега. Даже в бинокль. Допустим, очень популярные рыболовные угодья у нас – торфоплощадки. Там лес растет, лесополоса, потом камыш. Чтобы увидеть что-то, есть там что, нужны ли мы вообще или лучше не беспокоить рыбака. Взлететь посмотреть всегда удобнее. Буквально подняться на 50 метров и посмотреть. Сразу видно, кто рыбак, а кто нарушитель. Он не будет сидеть с удочкой. Пойдет где-то на берег, выставив сети, пойдет отдыхать, ждать или утра, или еще что-то.
«Мы видим одного окуня и рака». Корреспондент СТВ отправился в рейд ловить браконьеров. Подробнее.
Браслав. Город, где не едут, а плывут. Удочка есть у каждого местного жителя. Рыбалка здесь – настоящий культ. Но к браконьерам отношение презрительное.
Владимир, житель Браслава:
Категорически, конечно, против сетей и всякого рода нарушений. Тоже мы иногда, когда еще что-то видим, всегда сообщаем в рыбинспекцию. У нас есть телефоны, у всех местных, кто здесь живет.
За последние 20 лет Госинспекция переломила ситуацию на водоемах. Порядочные рыбаки стали сами сообщать о потенциальных схронах браконьеров, а общее число найденных сетей по области за прошлый год не превысило и полусотни.
Владимир:
Негде спиннинг было бросить до 1990-х годов. После 1990-х уже законы поменяли, больше стало наказаний. И это правильно, надо было. Потому что сети везде были. Даже спиннинг побросать – сети стояли.
Игорь Рогаль, заместитель начальника отдела государственного контроля Брестской областной инспекции охраны животного и растительного мира:
Правопорядок становится все-таки лучше. На мой взгляд, уже рыбаки по-другому смотрят на давнишних браконьеров. Зачастую сами не понимают это и прямо на берегу объясняют гражданину, что так нельзя делать.
Героя с кадров оперативной съемки ждет немалый штраф, но есть случаи, когда за незаконную рыбалку, люди получали реальные сроки. Стоит ли оно того? Вопрос риторический. Но, несмотря на все ужесточения, остаются те, для кого пару килограмм пресноводной важнее денег и жизни на свободе.