«Мы видим это уже на глаз». Как в Клецке готовят знаменитые коржики и сочники

Раз уж мы затронули тему натуральных, вкусных и традиционных для здешних мест продуктов, просто так уехать из Клецкого района мы не можем. Как простой коржик с творожной начинкой стал фишкой райцентра и почему гости Клецка стремятся увезти его с собой на сувениры? Об этом рассказали в программе «Центральный регион» на СТВ.

Яна Шипко, корреспондент:

Еще один сладкий бренд Клецка – это знаменитый сочник. Это кондитерское изделие лично для меня было одним из любимых еще в школьном буфете. И прямо сейчас у нас есть возможность узнать секрет идеального рассыпчатого теста. Кроме того, возможно ли повторить такой рецепт в домашних условиях и почему клецкие кондитеры практически все операции предпочитают делать исключительно вручную.

Пышные ватрушки, рассыпчатые полоски, легендарные коржики, ромовые бабы, грибочки, эклеры и припудренные кексы. Все такое же вкусное, как и аппетитное на вид. Кондитеры Клецкого производственно-пищевого завода славятся не только на весь район. Постоянно привозят призы с республиканских конкурсов профессионального мастерства. Колдуют над созданием идеальной выпечки вручную, ловко управляясь с внушительной по размеру скалкой и на глаз определяя нужный вес порционного коржика.

Людмила Костромина, мастер-кондитер:

Мы видим это уже на глаз. И надо, чтобы при отжатии этой же формочкой было 95 грамм. Видите, 90-95 грамм. У нас уже из стажа работы глаз наметан, поэтому мы делаем это 95.

– А можно попробовать?

– Да. Здесь уже тоньше, на глаз, значит будет меньше вес. Выжимайте так, по краям.

– 90.

– Раскатано удачно. 95 грамм.

Людмила уже больше 20 лет работает на предприятии. Тесто у нее в руках как живое. Чтобы получилось идеальным, должно сойтись множество факторов. В том числе и настроение мастера. Людмила Костромина:

Надо скалку чувствовать. Двигая ее, уже чувствуешь, раздвигаешь. Яна Шипко:

Совсем не просто управляться. В руках у мастера летает, а я боюсь лишнее движение сделать. Вот так вот постоишь целую смену – силы нужны.

Такие легендарные коржики непременно продавались в каждом школьном буфете в советские годы. Лакомство за семь копеек с тех пор не сильно изменилось. Все те же кругляши с волнистыми краями. Собственно, добавить творожную начинку – и получится знаменитый клецкий сочник. Здесь полагают, секрет идеальной комбинации творожной прослойки и рассыпчатого песочного теста в натуральных ингредиентах.

Яна Шипко:

А само тесто, его состав какой-то фирменный у вас? Почему так славятся ваши коржики, сочники? Людмила Костромина:

Потому что из натурального сырья: мука, маргарин, сахарная пудра, разрыхлитель, сухое молоко.

– В домашних условиях реально по такому же рецепту испечь?

Людмила Костромина:

Ну конечно. Там начинка творожная, творог все любят, и он полезен: там и кальций и так далее. Принцип приготовления сочников аналогичен этому тесту, как бы песочное. Единственное, что включается туда творожная начинка. Делается в форме сочника, всем покупателям очень нравится.

Помимо булочек и кексов кондитеры так же умело управляются с тортами. Украшение – исключительно ручная работа. А состав по собственной рецептуре звучит как песня.