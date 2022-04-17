«Мы видим это уже на глаз». Как в Клецке готовят знаменитые коржики и сочники
Раз уж мы затронули тему натуральных, вкусных и традиционных для здешних мест продуктов, просто так уехать из Клецкого района мы не можем. Как простой коржик с творожной начинкой стал фишкой райцентра и почему гости Клецка стремятся увезти его с собой на сувениры? Об этом рассказали в программе «Центральный регион» на СТВ.
Яна Шипко, корреспондент:
Еще один сладкий бренд Клецка – это знаменитый сочник. Это кондитерское изделие лично для меня было одним из любимых еще в школьном буфете. И прямо сейчас у нас есть возможность узнать секрет идеального рассыпчатого теста. Кроме того, возможно ли повторить такой рецепт в домашних условиях и почему клецкие кондитеры практически все операции предпочитают делать исключительно вручную.
Пышные ватрушки, рассыпчатые полоски, легендарные коржики, ромовые бабы, грибочки, эклеры и припудренные кексы. Все такое же вкусное, как и аппетитное на вид. Кондитеры Клецкого производственно-пищевого завода славятся не только на весь район. Постоянно привозят призы с республиканских конкурсов профессионального мастерства. Колдуют над созданием идеальной выпечки вручную, ловко управляясь с внушительной по размеру скалкой и на глаз определяя нужный вес порционного коржика.
Людмила Костромина, мастер-кондитер:
Мы видим это уже на глаз. И надо, чтобы при отжатии этой же формочкой было 95 грамм. Видите, 90-95 грамм. У нас уже из стажа работы глаз наметан, поэтому мы делаем это 95.
– А можно попробовать?
– Да. Здесь уже тоньше, на глаз, значит будет меньше вес. Выжимайте так, по краям.
– 90.
– Раскатано удачно. 95 грамм.
Людмила уже больше 20 лет работает на предприятии. Тесто у нее в руках как живое. Чтобы получилось идеальным, должно сойтись множество факторов. В том числе и настроение мастера.
Людмила Костромина:
Надо скалку чувствовать. Двигая ее, уже чувствуешь, раздвигаешь.
Яна Шипко:
Совсем не просто управляться. В руках у мастера летает, а я боюсь лишнее движение сделать. Вот так вот постоишь целую смену – силы нужны.
Такие легендарные коржики непременно продавались в каждом школьном буфете в советские годы. Лакомство за семь копеек с тех пор не сильно изменилось. Все те же кругляши с волнистыми краями.
Собственно, добавить творожную начинку – и получится знаменитый клецкий сочник. Здесь полагают, секрет идеальной комбинации творожной прослойки и рассыпчатого песочного теста в натуральных ингредиентах.
Яна Шипко:
А само тесто, его состав какой-то фирменный у вас? Почему так славятся ваши коржики, сочники?
Людмила Костромина:
Потому что из натурального сырья: мука, маргарин, сахарная пудра, разрыхлитель, сухое молоко.
– В домашних условиях реально по такому же рецепту испечь?
Людмила Костромина:
Ну конечно. Там начинка творожная, творог все любят, и он полезен: там и кальций и так далее. Принцип приготовления сочников аналогичен этому тесту, как бы песочное. Единственное, что включается туда творожная начинка. Делается в форме сочника, всем покупателям очень нравится.
Помимо булочек и кексов кондитеры так же умело управляются с тортами. Украшение – исключительно ручная работа. А состав по собственной рецептуре звучит как песня.
Марина Хилимон, начальник отдела маркетинга Клецкого производственно-пищевого завода:
Шифоновый бисквит с кремом на основе крема-чиз. Вкус, как многие говорят, как из детства. Очень нежный, приятный вкус. Самым коронным видом у нас являются торты. Как правило, уже который год подряд мы занимаем Гран-при именно в этой категории и хочу вам сказать: у нас, наверное, одни из самых вкусных и интересных тортов. Ну и натуральных, конечно. Это собственные рецептуры, ежегодно перед конкурсами мы собираемся, планируем, выдумываем что-то новенькое, чем можно удивить покупателей. И потом, естественно, удивляем. Это у нас получается.