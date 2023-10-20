«Мы в восторге». Жительница Фаниполя поделилась впечатлениями после посещения нового бассейна в ФОКе
Новые горизонты спортивных успехов. К 2025 году все районы центрального региона будут обеспечены физкультурно-оздоровительными комплексами. Это открывает большие возможности для подготовки спортивного резерва и укрепления здорового образа жизни населения. Как развивается система массовой физической культуры и спорта? Об этом рассказали в программе «Центральный регион» на СТВ.
Для жителей области открытие очередного ФОК – это подарок от государства и всегда знаменательный. Такой многофункциональный объект комплексно охватывает сферу «здорового» досуга и позволяет всесторонне развиваться в любое удобное время.
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Физкультурно-оздоровительный комплекс – это не только о доступности, но и о высоком качестве услуг. На деле это стандартный набор: спортивный, тренажерный и фитнес-залы, бассейн и банный комплекс. Все современное и по последним технологиям.
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Фаниполь – город-спутник молодой и перспективный. Его градостроительный потенциал высок. Сегодня в населенном пункте проживает около 20 тысяч человек. А по новому генплану в ближайшие 10 лет население города приблизится уже к 30 тысячам жителей. Поэтому социальные объекты, особенно в шаговой доступности, как никогда востребованы. А с вводом нового физкультурно-оздоровительного комплекса этот вопрос в Фаниполе закрыт.
Окна в пол, панорамный вид на город. Так выглядит новый бассейн для единовременного посещения 50 человек. Две чаши – для взрослых и совсем маленьких посетителей. Несмотря на то, что на часах половина десятого, объект не пустует. Среди плавающих и многодетная мама – местная жительница Татьяна Мончак со своей дочерью.
Татьяна Мончак:
У меня пять детей, мы очень рады, это такая красота, это здоровье. Мы в восторге. Пока ходим со старшей и со средней, а уже в субботу придем всем составом.
Подробности в видео.