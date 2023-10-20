«Каждое упражнение строго контролируется». Фитнес-тренер рассказал, как получить максимальный результат от занятий

Новые горизонты спортивных успехов. К 2025 году все районы центрального региона будут обеспечены физкультурно-оздоровительными комплексами. Это открывает большие возможности для подготовки спортивного резерва и укрепления здорового образа жизни населения. Как развивается система массовой физической культуры и спорта? Об этом рассказали в программе «Центральный регион» на СТВ.

«Мы в восторге». Жительница Фаниполя поделилась впечатлениями после посещения нового бассейна в ФОКе – подробности здесь.

На втором этаже расположился тренажерный зал с большим количеством разнообразного арсенала. Из интересного – тренажер гравитрон. С помощью него можно выполнять подтягивания с наименьшей нагрузкой. Самое то для новичков.