«Каждое упражнение строго контролируется». Фитнес-тренер рассказал, как получить максимальный результат от занятий

Новые горизонты спортивных успехов. К 2025 году все районы центрального региона будут обеспечены физкультурно-оздоровительными комплексами. Это открывает большие возможности для подготовки спортивного резерва и укрепления здорового образа жизни населения. Как развивается система массовой физической культуры и спорта? Об этом рассказали в программе «Центральный регион» на СТВ.
«Мы в восторге». Жительница Фаниполя поделилась впечатлениями после посещения нового бассейна в ФОКе – подробности здесь.
На втором этаже расположился тренажерный зал с большим количеством разнообразного арсенала. Из интересного – тренажер гравитрон. С помощью него можно выполнять подтягивания с наименьшей нагрузкой. Самое то для новичков.
Александр Бубен, инструктор-тренер по фитнесу и бодибилдингу Физкультурно-оздоровительного комплекса (Фаниполь):
В основном приходят избавиться от лишней массы, а категории разнообразные, от 14 лет до пенсионного возраста, пенсионеры посещают кардиозону, сердечно-сосудистые заболевания требуют кардиозону посещать. Каждое упражнение и движение строго контролируется. Начинаем работу от целей и задач, поставленных клиентом.
Составляем определенный план тренировок, программы, туда входит и питание, техника исполнения упражнений. Вплоть до того, что даже человек на данном этапе вынужден изменить свой образ жизни, чтобы прийти к максимальным результатам. Питание – неотъемлемый фактор в этом спорте. Можно сказать, одно из первых, что даст максимальный прогресс. Я отслеживаю питание каждого своего клиента. Каждый вечер клиенты мне сбрасывают все свое меню, я подсчитываю калораж.
Подробности в видео.