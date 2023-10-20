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«Каждое упражнение строго контролируется». Фитнес-тренер рассказал, как получить максимальный результат от занятий

20 октября 2023 16:13
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Новые горизонты спортивных успехов. К 2025 году все районы центрального региона будут обеспечены физкультурно-оздоровительными комплексами. Это открывает большие возможности для подготовки спортивного резерва и укрепления здорового образа жизни населения. Как развивается система массовой физической культуры и спорта? Об этом рассказали в программе «Центральный регион» на СТВ.

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На втором этаже расположился тренажерный зал с большим количеством разнообразного арсенала. Из интересного – тренажер гравитрон. С помощью него можно выполнять подтягивания с наименьшей нагрузкой. Самое то для новичков.

«Каждое упражнение строго контролируется». Фитнес-тренер рассказал, как получить максимальный результат от занятий-1

Александр Бубен, инструктор-тренер по фитнесу и бодибилдингу Физкультурно-оздоровительного комплекса (Фаниполь):
В основном приходят избавиться от лишней массы, а категории разнообразные, от 14 лет до пенсионного возраста, пенсионеры посещают кардиозону, сердечно-сосудистые заболевания требуют кардиозону посещать. Каждое упражнение и движение строго контролируется. Начинаем работу от целей и задач, поставленных клиентом.

Составляем определенный план тренировок, программы, туда входит и питание, техника исполнения упражнений. Вплоть до того, что даже человек на данном этапе вынужден изменить свой образ жизни, чтобы прийти к максимальным результатам. Питание – неотъемлемый фактор в этом спорте. Можно сказать, одно из первых, что даст максимальный прогресс. Я отслеживаю питание каждого своего клиента. Каждый вечер клиенты мне сбрасывают все свое меню, я подсчитываю калораж.

Подробности в видео.

# Здоровье # общество # Юлия Минич # Фотофакт

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