«Мы учимся друг у друга»: в Белыничах проходит международный пленэр по живописи

Новости Беларуси. Художники из семи стран в эти дни рисуют белорусские пейзажи. Международный пленэр проходит в Беларуси уже в 24-й раз, каждый год собирая все новых участников, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Художники из семи стран в эти дни рисуют белорусские пейзажи. Международный пленэр проходит в Беларуси уже в 24-й раз, каждый год собирая все новых участников, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Этой осенью к нам впервые приехали мастера кисти из Южной Кореи, Афганистана и Узбекистана. Итогом 10-дневного творческого марафона станет совместная выставка, на которой каждый художник представит по три своих работы.
Ирина Недобоева отправилась полюбоваться пейзажами.
Побывать в Беларуси Саид Земар мечтал давно. На родине художника, магистра искусств – в Афганистане – хорошо знакомы с белорусскими МАЗами и БелАЗами. Пленэр открыл новые впечатления.
Саид Земар, участник пленэра (Афганистан):
Здесь очень зелено, красиво. Это жемчужная страна, в которой я давно мечтал побыть. Посчастливилось, пригласили на пленэр. Я сегодня здесь нахожусь, мне очень приятно.
На международный фест, который собирает художников уже 24-й раз, приехали мастера из семи стран. Республика Корея, Афганистан и Узбекистан новички этого сезона, но в обстановку красивых пейзажей и приветливых коллег из Беларуси, России, Казахстана и Украины влились быстро.
Клеменс Беунгкум Соу, участник пленэра (Республика Корея):
Мне нравится Беларусь, пленэр. Спасибо большое, что пригласили. В Беларуси очень дружелюбные люди.
Владимир Кузнецов, участник пленэра (Россия):
Бабушка проходит, на велосипеде кто-то. Все здороваются. И ощущение, что ты просто ненадолго уехал отсюда. Доброта.
Итогом пленэра станет выставка работ в художественном музее Павла Масленикова. Каждый художник представит на суд зрителя три картины. Основные пейзажи – сельские.
Анатолий Концуб, художественный руководитель пленэра (Беларусь):
Благодаря этому мы общаемся. Обмениваемся взглядами на искусство, на жизнь. Какой-то литературой, буклетами, каталогами обмениваемся. Мы учимся друг у друга.
Вера Юркова, участница пленэра (Беларусь):
Художники любят писать деревню. Для нас эти все домики, уютные дворики – это такой бальзам на душу.
Ирина Недобоева, корреспондент:
Кстати, Белыничи приняли эстафету проведения Дня письменности в следующем году. Картины, которые напишут художники на пленэре, будут радовать зрителей культурного феста.