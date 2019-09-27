«Мы учимся друг у друга»: в Белыничах проходит международный пленэр по живописи

Новости Беларуси. Художники из семи стран в эти дни рисуют белорусские пейзажи. Международный пленэр проходит в Беларуси уже в 24-й раз, каждый год собирая все новых участников, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Этой осенью к нам впервые приехали мастера кисти из Южной Кореи, Афганистана и Узбекистана. Итогом 10-дневного творческого марафона станет совместная выставка, на которой каждый художник представит по три своих работы. Ирина Недобоева отправилась полюбоваться пейзажами.

Побывать в Беларуси Саид Земар мечтал давно. На родине художника, магистра искусств – в Афганистане – хорошо знакомы с белорусскими МАЗами и БелАЗами. Пленэр открыл новые впечатления.

Саид Земар, участник пленэра (Афганистан):

Здесь очень зелено, красиво. Это жемчужная страна, в которой я давно мечтал побыть. Посчастливилось, пригласили на пленэр. Я сегодня здесь нахожусь, мне очень приятно.

На международный фест, который собирает художников уже 24-й раз, приехали мастера из семи стран. Республика Корея, Афганистан и Узбекистан новички этого сезона, но в обстановку красивых пейзажей и приветливых коллег из Беларуси, России, Казахстана и Украины влились быстро.

Клеменс Беунгкум Соу, участник пленэра (Республика Корея):

Мне нравится Беларусь, пленэр. Спасибо большое, что пригласили. В Беларуси очень дружелюбные люди.

Владимир Кузнецов, участник пленэра (Россия):

Бабушка проходит, на велосипеде кто-то. Все здороваются. И ощущение, что ты просто ненадолго уехал отсюда. Доброта.

Итогом пленэра станет выставка работ в художественном музее Павла Масленикова. Каждый художник представит на суд зрителя три картины. Основные пейзажи – сельские.

Анатолий Концуб, художественный руководитель пленэра (Беларусь):

Благодаря этому мы общаемся. Обмениваемся взглядами на искусство, на жизнь. Какой-то литературой, буклетами, каталогами обмениваемся. Мы учимся друг у друга.

Вера Юркова, участница пленэра (Беларусь):

Художники любят писать деревню. Для нас эти все домики, уютные дворики – это такой бальзам на душу.