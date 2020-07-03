«Мы убрали все селения для свиней, курей в отдельное место». Необычное жильё на селе строят в СПК «Прогресс-Вертелишки»

Василий Ревяко, председатель СПК «Прогресс-Вертелишки», Герой Беларуси, заслуженный работник сельского хозяйства Республики Беларусь: Я не на фронте и не могу сказать, что вот этот поступок – я сегодня сделал всё. Я, по крайней мере, то, что сделал, особенно в социальной сфере, в принципе, переформирование нашего производства. Я как говорю: если я буду уходить со своей должности, мне не стыдно будет смотреть людям в глаза.

Мы, во-первых, ушли от 1-комнатных, 2-комнатных квартир. Потому что считаем, что это жильё переходное. Маленькая семья, когда ещё молодые, только поженились, когда вместе хорошо спится – хорошо. Появились детки, особенно разнополые – значит, уже 2 комнаты даже. Поэтому мы от этого ушли. Только трёхкомнатные квартиры.

Василий Ревяко: Во-первых, мы очень серьёзно занимались жильём. Идёт и сейчас: «Село – это дом, надо обрасти сараями, коровами и так далее». Ведь это тоже ушло с села. И сельский труженик, вообще, в принципе – а почему мы хотим загнать его после трактора ещё в свой сарай, чтоб он там ещё ворошил. Он работает с 8 до 9 вечера, ещё потом прибежать в свой. Это, наверное, тоже вчерашний день. Поэтому мы немножко трансформировали с точки зрения строительства жилья. У нас жильё, особенно сторона новая – мы построили за 25 лет примерно 270 квартир.

Мы убрали все вот эти вот селения или квартиры все для свиней, курей и так далее в отдельное место. Мы создали такой хозяйственный блок, где люди, кто хочет заниматься (хотя уже занимаются единицы), хочешь курей там или поросёнком заниматься – иди туда и занимайся. Не мешай людям выращивать цветы, дышать свежим воздухом.

То есть, как я говорю, живность должна жить с живностью, люди с людьми. И таким образом, у нас это уже норма жизни. И я думаю, что нам даже горожане в какой-то степени завидуют, что у нас более комфортное жильё, естественно, но невысокая этажность и так далее.

Также в интервью Василий Ревяко рассказал:

– что такое крестьянский реализм

– что думает о присуждении ему звания Героя Беларуси

– как белил забор церкви, будучи в парткоме

– о коллекциях самоваров и весов

– о послевоенном детстве

Смотрите 5 июля в 21.15 на РТР-Беларусь.