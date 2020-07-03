Главный недостаток – мало работаю. Василий Ревяко в 8 честных ответах на неожиданные вопросы

Глава СПК откровенно рассказал о себе в программе «В людях».

Вадим Щеглов, ведущий СТВ:

Ваш рецепт успеха?

Василий Ревяко, председатель СПК «Прогресс-Вертелишки», Герой Беларуси, заслуженный работник сельского хозяйства Республики Беларусь:

Повседневный кропотливый труд.

Вадим Щеглов:

Самое главное в жизни – это…

Василий Ревяко:

Быть честным, порядочным.

Вадим Щеглов:

Вас легко вывести из себя?

Василий Ревяко:

Не совсем просто.