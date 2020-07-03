Главный недостаток – мало работаю. Василий Ревяко в 8 честных ответах на неожиданные вопросы

Глава СПК откровенно рассказал о себе в программе «В людях».
Вадим Щеглов, ведущий СТВ:
Ваш рецепт успеха?
Василий Ревяко, председатель СПК «Прогресс-Вертелишки», Герой Беларуси, заслуженный работник сельского хозяйства Республики Беларусь:
Повседневный кропотливый труд.
Вадим Щеглов:
Самое главное в жизни – это…
Василий Ревяко:
Быть честным, порядочным.
Вадим Щеглов:
Вас легко вывести из себя?
Василий Ревяко:
Не совсем просто.
Вадим Щеглов:
«Больше всего я боюсь…»
Василий Ревяко:
Что получается что-то не так.
Вадим Щеглов:
Счастье – это…
Василий Ревяко:
Повседневная успешная жизнь.
Вадим Щеглов:
О чём Вы мечтаете?
Василий Ревяко:
Мечтаю, чтоб то, что сегодня создано, чтоб оно приумножилось.
Вадим Щеглов:
Ваш главный недостаток?
Василий Ревяко:
Мало работаю. Хочется больше.
Вадим Щеглов:
Чего Вы никогда не простите?
Василий Ревяко:
Несправедливости.
Также в интервью Василий Ревяко рассказал:
– что такое крестьянский реализм
– что думает о присуждении ему звания Героя Беларуси
– как белил забор церкви, будучи в парткоме
– о коллекциях самоваров и весов
– о послевоенном детстве
Смотрите 5 июля в 21.15 на РТР-Беларусь.