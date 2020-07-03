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Главный недостаток – мало работаю. Василий Ревяко в 8 честных ответах на неожиданные вопросы

03 июля 2020 16:46
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Глава СПК откровенно рассказал о себе в программе «В людях».

Вадим Щеглов, ведущий СТВ:
Ваш рецепт успеха?

Василий Ревяко, председатель СПК «Прогресс-Вертелишки», Герой Беларуси, заслуженный работник сельского хозяйства Республики Беларусь:
Повседневный кропотливый труд.

Вадим Щеглов:
Самое главное в жизни – это…

Василий Ревяко:
Быть честным, порядочным.

Вадим Щеглов:
Вас легко вывести из себя?

Василий Ревяко:
Не совсем просто.

Вадим Щеглов:
«Больше всего я боюсь…»

Василий Ревяко:
Что получается что-то не так.

Главный недостаток – мало работаю. Василий Ревяко в 8 честных ответах на неожиданные вопросы-1

Вадим Щеглов:
Счастье – это…

Василий Ревяко:
Повседневная успешная жизнь.

Вадим Щеглов:
О чём Вы мечтаете?

Василий Ревяко:
Мечтаю, чтоб то, что сегодня создано, чтоб оно приумножилось.

Вадим Щеглов:
Ваш главный недостаток?

Василий Ревяко:
Мало работаю. Хочется больше.

Вадим Щеглов:
Чего Вы никогда не простите?

Василий Ревяко:
Несправедливости.

Также в интервью Василий Ревяко рассказал:

– что такое крестьянский реализм

– что думает о присуждении ему звания Героя Беларуси             

– как белил забор церкви, будучи в парткоме

– о коллекциях самоваров и весов

– о послевоенном детстве

Смотрите 5 июля в 21.15 на РТР-Беларусь.

# Государственная политика в области сельского хозяйства # общество # Василий Ревяко

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