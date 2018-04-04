«Мы тоже ходим пешком и хотим быть уверены в своей безопасности». Финал конкурса инструкторов по вождению прошел в Минске

Новости Беларуси. Лучшего инструктора по вождению 4 апреля выбирали в Минске. На финал конкурса профмастерства съехались победители региональных этапов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Лучшего инструктора по вождению 4 апреля выбирали в Минске. На финал конкурса профмастерства съехались победители региональных этапов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Участники сдавали тесты на знание правил дорожного движения и показывали мастер-класс в управлении автомобилем. На полосе препятствий, помимо базовых элементов, «пилотов» поджидали и сюрпризы: развороты на 360 градусов и различной сложности виражи. Выполнить их без специальных навыков практически невозможно.
Владимир Сероштан, заместитель председателя ДОСААФ Беларуси:
На сегодняшний день в республике есть только одна оценка – сдача в ГАИ с первого раза. Так вот если она по республике 54 %, половина, считайте, то по ДОСААФ – 62 %. Зачастую мастер подготовлен в профессиональном отношении, но не умеет говорить с людьми. Его боятся, а отсюда – совершают ошибки, не слушают и так далее. Поэтому надо научить еще и этому.
Вячеслав Данилов, мастер производственного обучения Борисовской ДОСААФ:
Стремимся, естественно, чтобы и сдача была у нас хорошей – 100 % с первого раза. И чтобы люди были довольны подготовкой и нашей работой. Мы ведь тоже ходим через дорогу пешком, не всегда ездим на машинах и хотим быть уверены в своей же безопасности.