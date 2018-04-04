Белорусские силачи протащили 20 метров 9-тонный гоночный МАЗ: видеофакт

Новости Беларуси. 4 апреля сотни зрителей наблюдали за происходящим на площади Государственного флага, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Курак и Руслан Багиров протащили грузовик 20 метров. Эту машину богатыри покоряли впервые, но 9-тонный груз для спортсменов – не предел. Они справлялись с тракторами и даже самолетами.