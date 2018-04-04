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Белорусские силачи протащили 20 метров 9-тонный гоночный МАЗ: видеофакт

04 апреля 2018 19:27
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Новости Беларуси. 4 апреля сотни зрителей наблюдали за происходящим на площади Государственного флага, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Белорусские силачи протащили 20 метров 9-тонный гоночный МАЗ: видеофакт-1

Александр Курак и Руслан Багиров протащили грузовик 20 метров. Эту машину богатыри покоряли впервые, но 9-тонный груз для спортсменов – не предел. Они справлялись с тракторами и даже самолетами.

Белорусские силачи протащили 20 метров 9-тонный гоночный МАЗ: видеофакт-4

Сегодняшнее выступление не ради рекордов: силачи приняли участие в благотворительном марафоне. Собранные средства направят в помощь детям из интернатов, а также в детский онкологический центр в Боровлянах.

# общество # Фотофакт # Необычное # Александр Курак # Руслан Багиров

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