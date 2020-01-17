Спустя 61 месяц. В Гомеле начали достраивать школу, которую законсервировали ещё в 2014-м

Новости Беларуси. В Гомеле возобновили строительство школы, приостановленное еще в 2014 году из-за нехватки финансирования, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Деньги нашлись после того, как гомельчане в апреле 2019 года в рамках «Большого разговора» рассказали о своей проблеме главе государства. Подробнее об этой истории наш корреспондент Александр Добриян.

Этот микрорайон вырос на самом пике строительного бума. Он же совпал в Беларуси с бэби-бумом. В каждом доме здесь что ни квартира, то большая семья. На новую школу 10 лет назад рассчитывали все. Но надежды растаяли как первый снег.

Оксана Байдалова, жительница Гомеля:

Когда началось строительство этой школы, мы, конечно, надеялись, что старший ребенок как минимум закончит эту школу. Потом надеялись, что средний ребенок хотя бы в первый класс пойдет. Но мы уже в шестом классе учимся, а школа никак не достроится. Единственная надежда – что младший ребенок, может быть, пойдет в эту школу.

Работы остановились полностью в 2014-м. Все это время каждое утро сотни детей из соседних дворов отправляются мимо долгостроя в переполненные школы соседних микрорайонов.

Татьяна Лукьянская, начальник отдела главного управления образования Гомельского облисполкома:

Существует острая потребность в ученических местах именно в этом микрорайоне. Близлежащая школа – шестьдесят шестая – рассчитана всего лишь на 930 мест. Сегодня в ней обучаются более 1600 учащихся. Острая потребность возникла еще в 2011 году.

Проблема в городе известная, но деньги на ее решение появились только после того, как жители Гомеля задали «Свой вопрос Президенту» во время «Большого разговора». Спустя 61 месяц после консервации строения на объекте снова закипела работа.

Александр Добриян, корреспондент:

Возобновлению строительства способствует даже погода. Аномально теплая зима позволяет каменщикам работать без использования специальных морозостойких растворов.

Новая школа рассчитана на 730 учеников. При этом проект предусматривает сразу несколько спортивных залов и бассейн. Группы продленного дня будут размещены в отдельном трехэтажном здании. Это пространство для единовременного размещения 160 учеников, в том числе с ограниченными физическими возможностями. Строителям предстоит возвести пять зданий.

Станислав Сильченко, генеральный директор ОАО «Строительный трест № 14»:

Объект беспрецедентный, потому что на территории в 5 гектаров площадь застройки составляет 4,5 гектара. С инженерной точки зрения данный объект должен возводиться более 21 месяца (согласно проектно-сметной документации). Мы ставим себе задачу реализовать данный объект куда раньше запланированного срока.