Прямой эфир

Спустя 61 месяц. В Гомеле начали достраивать школу, которую законсервировали ещё в 2014-м

17 января 2020 18:09
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. В Гомеле возобновили строительство школы, приостановленное еще в 2014 году из-за нехватки финансирования, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Деньги нашлись после того, как гомельчане в апреле 2019 года в рамках «Большого разговора» рассказали о своей проблеме главе государства.

Подробнее об этой истории наш корреспондент Александр Добриян.

Спустя 61 месяц. В Гомеле начали достраивать школу, которую законсервировали ещё в 2014-м-1

Этот микрорайон вырос на самом пике строительного бума. Он же совпал в Беларуси с бэби-бумом. В каждом доме здесь что ни квартира, то большая семья. На новую школу 10 лет назад рассчитывали все. Но надежды растаяли как первый снег.

Спустя 61 месяц. В Гомеле начали достраивать школу, которую законсервировали ещё в 2014-м-4

Оксана Байдалова, жительница Гомеля:
Когда началось строительство этой школы, мы, конечно, надеялись, что старший ребенок как минимум закончит эту школу. Потом надеялись, что средний ребенок хотя бы в первый класс пойдет. Но мы уже в шестом классе учимся, а школа никак не достроится. Единственная надежда – что младший ребенок, может быть, пойдет в эту школу.

Спустя 61 месяц. В Гомеле начали достраивать школу, которую законсервировали ещё в 2014-м-7

Работы остановились полностью в 2014-м. Все это время каждое утро сотни детей из соседних дворов отправляются мимо долгостроя в переполненные школы соседних микрорайонов.

Спустя 61 месяц. В Гомеле начали достраивать школу, которую законсервировали ещё в 2014-м-10

Татьяна Лукьянская, начальник отдела главного управления образования Гомельского облисполкома: 
Существует острая потребность в ученических местах именно в этом микрорайоне. Близлежащая школа – шестьдесят шестая – рассчитана всего лишь на 930 мест. Сегодня в ней обучаются более 1600 учащихся. Острая потребность возникла еще в 2011 году.

Спустя 61 месяц. В Гомеле начали достраивать школу, которую законсервировали ещё в 2014-м-13

Проблема в городе известная, но деньги на ее решение появились только после того, как жители Гомеля задали «Свой вопрос Президенту» во время «Большого разговора». Спустя 61 месяц после консервации строения на объекте снова закипела работа.

Спустя 61 месяц. В Гомеле начали достраивать школу, которую законсервировали ещё в 2014-м-16

Александр Добриян, корреспондент: 
Возобновлению строительства способствует даже погода. Аномально теплая зима позволяет каменщикам работать без использования специальных морозостойких растворов.

Спустя 61 месяц. В Гомеле начали достраивать школу, которую законсервировали ещё в 2014-м-19

Новая школа рассчитана на 730 учеников. При этом проект предусматривает сразу несколько спортивных залов и бассейн. Группы продленного дня будут размещены в отдельном трехэтажном здании. Это пространство для единовременного размещения 160 учеников, в том числе с ограниченными физическими возможностями. Строителям предстоит возвести пять зданий.

Спустя 61 месяц. В Гомеле начали достраивать школу, которую законсервировали ещё в 2014-м-22

Станислав Сильченко, генеральный директор ОАО «Строительный трест № 14»:
Объект беспрецедентный, потому что на территории в 5 гектаров площадь застройки составляет 4,5 гектара. С инженерной точки зрения данный объект должен возводиться более 21 месяца (согласно проектно-сметной документации). Мы ставим себе задачу реализовать данный объект куда раньше запланированного срока.

Спустя 61 месяц. В Гомеле начали достраивать школу, которую законсервировали ещё в 2014-м-25

Строительство этой школы – один из двух с половиной тысяч вопросов, заданных белорусами весной 2019 года в рамках акции «Ваш вопрос Президенту». Часть из них нашли свое решение практически сразу, часть требовала детального изучения либо существенного финансирования. Несмотря на это, в перспективе все они будут решены, поскольку находятся на особом контроле.

Спустя 61 месяц. В Гомеле начали достраивать школу, которую законсервировали ещё в 2014-м-28

# Школы в Беларуси # общество # Оксана Байдалова # Татьяна Лукьянская # Александр Добриян # Станислав Сильченко # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Александр Лукашенко на вручении госнаград: «Здесь собрались представители практически всех важнейших сфер жизни»
17 января 2020 17:48

Александр Лукашенко на вручении госнаград: «Здесь собрались представители практически всех важнейших сфер жизни»

Подходы к предоставлению досрочной пенсии изменили в Беларуси. Объясняем, что это значит
17 января 2020 17:06

Подходы к предоставлению досрочной пенсии изменили в Беларуси. Объясняем, что это значит

«Добрая переделка». В рамках акции в Минске преображают квартиры людей с инвалидностью
17 января 2020 15:35

«Добрая переделка». В рамках акции в Минске преображают квартиры людей с инвалидностью