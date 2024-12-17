«Мы своих в беде не бросаем». В санаторий под Могилёвом приехали семьи из Мариуполя и Донецка

Но не только о своих соотечественниках заботится Беларусь. У нашей небольшой страны огромное доброе сердце, готовое согреть теплом всех, кто в этом нуждается, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Но не только о своих соотечественниках заботится Беларусь. У нашей небольшой страны огромное доброе сердце, готовое согреть теплом всех, кто в этом нуждается, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Особенно когда речь о детях. Ведь чужих для нас не бывает. Сегодня Беларусь распахнула свои двери для семей, которые последние 10 лет живут под постоянными обстрелами и уже не помнят, что такое мирное небо. На оздоровление к нам приехали семь семей из Донецка, четыре из Мариуполя. Всего 38 человек.
В санатории под Могилевом создали все условия, чтобы гости чувствовали себя в полной безопасности, не только отдохнули, но и прошли курс лечебных процедур. Многие из ребят имеют проблемы со здоровьем. Организатором поездки стал благотворительный фонд Алексея Талая. Инициативу поддержали председатель Совета Республики Наталья Кочанова и председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.
Алексей Талай, общественный деятель, учредитель благотворительного фонда:
Я стараюсь каждый раз каждую группу либо встретить, либо проводить, пообщаться и ответить на их вопросы. Животрепещущие порой и вопросы, о которых приходится задуматься. Ведь ребята непростые, они приехали из зоны проведения специальной военной операции, многое повидали, через многое прошли.
Приходится говорить как есть, честно, что легко не будет. И это нормально. Мы должны иметь возможность преодолевать, находить в себе силы. Однажды наступит мир. Будет солнце, будут птички и зеленая трава. А сейчас мы вместе, Россия, Беларусь, Донбасс, мы своих в беде не бросаем.
В Беларуси гости проведут две недели. За это время ребята и их близкие не только поправят здоровье, но и ближе познакомятся с нашей страной. Для них подготовили насыщенную культурно-развлекательную программу.