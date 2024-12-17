«Мы своих в беде не бросаем». В санаторий под Могилёвом приехали семьи из Мариуполя и Донецка

Но не только о своих соотечественниках заботится Беларусь. У нашей небольшой страны огромное доброе сердце, готовое согреть теплом всех, кто в этом нуждается, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Особенно когда речь о детях. Ведь чужих для нас не бывает. Сегодня Беларусь распахнула свои двери для семей, которые последние 10 лет живут под постоянными обстрелами и уже не помнят, что такое мирное небо. На оздоровление к нам приехали семь семей из Донецка, четыре из Мариуполя. Всего 38 человек.

В санатории под Могилевом создали все условия, чтобы гости чувствовали себя в полной безопасности, не только отдохнули, но и прошли курс лечебных процедур. Многие из ребят имеют проблемы со здоровьем. Организатором поездки стал благотворительный фонд Алексея Талая. Инициативу поддержали председатель Совета Республики Наталья Кочанова и председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.