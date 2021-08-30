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Цветов на 1 сентября хватит всем. Как в Минске выращивают розы по голландской технологии?

30 августа 2021 06:26
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Новости Беларуси. К 1 сентября в страну привезли более трех миллионов цветов. Ведь только в Минске за парты сядут 1 миллион 850 тысяч учащихся, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Цветов на 1 сентября хватит всем. Как в Минске выращивают розы по голландской технологии?-1

Цветов на 1 сентября хватит всем. Как в Минске выращивают розы по голландской технологии?-3

Всем цветов однозначно хватит. Тем более выращиванием роз по голландской технологии занимаются на Минском парниково-тепличном комбинате. Цветочная площадь – больше гектара. Это 18 гибридов роз.

Цветов на 1 сентября хватит всем. Как в Минске выращивают розы по голландской технологии?-6

Цветов на 1 сентября хватит всем. Как в Минске выращивают розы по голландской технологии?-8

Соблюдаются на комбинате и правила безопасности: вся продукция, которую импортируют в нашу страну, проходит фитосанитарный контроль. После разгрузки специалисты досматривают каждую партию.

# Растения и цветы # общество # Фотофакт

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