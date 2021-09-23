«Мы становимся конкурентными на международном рынке». На МАЗе наградили лучших работников

Новости Беларуси. В преддверии Дня машиностроителя на Минском автомобильном заводе чествовали лучших работников предприятия, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Им вручили грамоты и благодарности, в том числе и от Министерства промышленности и Мингорисполкома.

В списке более двух десятков работников МАЗа. Среди них инженеры, слесари, наладчики оборудования.

Это те люди, которые ежедневно своим трудом делают большой вклад в белорусскую машиностроительную отрасль.

Дарья Тимофеева, заместитель директора ОАО «МАЗ»:

Благодаря профессионализму лучших наших работников и качество продукта, и качество техники повышается, это самое главное. Мы становимся конкурентными на международном рынке, на рынке стран СНГ.

Александр Павлюченко, заместитель директора автосборочного завода по новой технике ОАО «МАЗ»:

Считаю, что это не лично моя заслуга. Это заслуга всего моего коллектива. За их добросовестный труд, за их профессионализм и за те дела, которые они делают каждый день, приходя на завод. Самое главное – это упорство и труд. И постоянное развитие: развитие себя, развитие своих навыков. И обучение молодых специалистов, обучение коллектива. И чтобы все работали в одной команде. Это залог самый главный успеха.

День машиностроителя в Беларуси отмечают 26 сентября. Уже в эту пятницу, 24 сентября, в Минске стартует масштабный праздник под девизом «Сила в единстве!».