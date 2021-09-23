Прямой эфир

«Ожидаем популяционный иммунитет». В Минске в день вакцинируются более 7000 человек

23 сентября 2021 15:24
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Ежедневно в Минске против COVID-19 вакцинируют свыше 7 000 человек, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.  

«Ожидаем популяционный иммунитет». В Минске в день вакцинируются более 7000 человек-1

Больше всего привитых в Октябрьском районе. Высокие темпы вакцинации отмечаются в сферах бытового обслуживания, транспорта, культуры, спорта. На предприятиях, где процент привитых сотрудников высок, замечено снижение количества случаев заболевания коронавирусом. Некоторые учреждения прививаются целыми коллективами.  

«Ожидаем популяционный иммунитет». В Минске в день вакцинируются более 7000 человек-4

Раиса Званец, главный врач УЗ «29-я городская поликлиника»:
У нас в учреждении закуплены средства индивидуальной защиты. У нас выделены бригады для принятия пациентов с инфекцией. Выделен отдельный блок, четко разработана маршрутизация пациентов. Чтобы минимизировать риски, важно привиться. Потому что мы ожидаем популяционный иммунитет, и тогда мы сможем победить инфекцию.  

«Ожидаем популяционный иммунитет». В Минске в день вакцинируются более 7000 человек-7

За свое здоровье страшно, поэтому решил привиться. Как говорится, береженого бог бережет, поэтому лучше сделать.  

Препаратами столица обеспечена в достаточном количестве, есть выбор между российской и китайской вакциной. При необходимости маломобильных людей доставляют на прививку.  

# Вакцинация # общество # Раиса Званец # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
В Минске до 2025 года отремонтируют 20 мостов. Какие и где?
23 сентября 2021 15:00

В Минске до 2025 года отремонтируют 20 мостов. Какие и где?

«Быў агучаны загад пра вызваленчы паход». Ігар Марзалюк разважае пра падзеі 17 верасня
23 сентября 2021 14:57

«Быў агучаны загад пра вызваленчы паход». Ігар Марзалюк разважае пра падзеі 17 верасня

У этого замминистра чёрный пояс по карате. И вот как спорт помогает ему в профессии
23 сентября 2021 14:55

У этого замминистра чёрный пояс по карате. И вот как спорт помогает ему в профессии