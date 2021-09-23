Почему в двух частных лабораториях больше нельзя делать ПЦР-тест и когда запрет снимут?

Новости Беларуси. Одновременно с ростом заболеваемости COVID-19 увеличивается поток желающих сделать ПЦР-тест, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Люди сетуют на большие очереди в лабораториях и отсутствие возможности записаться на тестирование быстро. При этом Минздрав запретил делать тесты на коронавирус двум частным лабораториям.

Дмитрий Пиневич, министр здравоохранения Беларуси:

Если мы видим недостатки – не имеет значения, в государственной лаборатории, в частной – эти недостатки не имеют права быть. Потому что, первое, мы исследуем пациентов, которые могут быть эпидемически опасны, если мы даем ложные результаты, мы не сможем сработать с этим пациентом как с эпидемическим очагом. Во-вторых, когда мы лечим пациентов, там требуется подтверждение, в том числе для, скажем так, корректировки лечения. Поэтому не имеет значения, повторюсь еще раз. Все лаборатории аккредитованы, соответствуют жестким критериям.