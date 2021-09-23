Прямой эфир

Почему в двух частных лабораториях больше нельзя делать ПЦР-тест и когда запрет снимут?

23 сентября 2021 15:27
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Одновременно с ростом заболеваемости COVID-19 увеличивается поток желающих сделать ПЦР-тест, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Люди сетуют на большие очереди в лабораториях и отсутствие возможности записаться на тестирование быстро. При этом Минздрав запретил делать тесты на коронавирус двум частным лабораториям.

Как в Беларуси сделать ПЦР-тест максимально быстро? Проверяем лаборатории, результат читайте здесь.

Почему в двух частных лабораториях больше нельзя делать ПЦР-тест и когда запрет снимут?-1

Дмитрий Пиневич, министр здравоохранения Беларуси:
Если мы видим недостатки – не имеет значения, в государственной лаборатории, в частной – эти недостатки не имеют права быть. Потому что, первое, мы исследуем пациентов, которые могут быть эпидемически опасны, если мы даем ложные результаты, мы не сможем сработать с этим пациентом как с эпидемическим очагом. Во-вторых, когда мы лечим пациентов, там требуется подтверждение, в том числе для, скажем так, корректировки лечения. Поэтому не имеет значения, повторюсь еще раз. Все лаборатории аккредитованы, соответствуют жестким критериям.

Исправив нарушения, частные медцентры смогут вернуться к проведению ПЦР-тестов в любое время.

# Коронавирус # общество # Дмитрий Пиневич # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
«Ожидаем популяционный иммунитет». В Минске в день вакцинируются более 7000 человек
23 сентября 2021 15:24

«Ожидаем популяционный иммунитет». В Минске в день вакцинируются более 7000 человек

В Минске до 2025 года отремонтируют 20 мостов. Какие и где?
23 сентября 2021 15:00

В Минске до 2025 года отремонтируют 20 мостов. Какие и где?

«Быў агучаны загад пра вызваленчы паход». Ігар Марзалюк разважае пра падзеі 17 верасня
23 сентября 2021 14:57

«Быў агучаны загад пра вызваленчы паход». Ігар Марзалюк разважае пра падзеі 17 верасня