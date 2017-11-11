Мы созданы для людей: две трети белорусов довольны работой жилищно-коммунальных служб

Новости Беларуси. Жилищно-коммунальная тема по-прежнему возглавляет список обращений белорусов на горячие линии. С тех пор, как в регионах начал действовать единый номер, где принимают такие звонки, информацию обрабатывать стало проще, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Так, услугу 115 уже оценили не только в Минске. Теперь она доступна в Гомеле, Витебске и еще в десятке районных центров. Колл-центр с многоканальными телефонами в коммунальной службе Гомеля появился еще два года назад. 115 заменил собой с десяток диспетчерских служб города.

Андрей Маркевич, начальник оперативно-диспетчерской службы «Гомельское городское ЖКХ»:

Это не только аварийные вопросы, это буквально на все случаи жизни. Где-то упало дерево, где-то ямка на дворовой территории, сломана качеля, изменилось движение общественного транспорта. Мы сняли большой наплыв письменных обращений граждан в госструктуры. Сергей Томашук на личном опыте уже не один раз убедился в оперативности коммунальных служб. Теперь 115 набирает не только по необходимости, но и просто поблагодарить за качество услуги.

Сергей Томашук, житель Гомеля:

Открыли парадную дверь и почувствовали сильный запах канализационных стоков. Поднялись домой и набрали номер аварийной службы. Молодцы диспетчеры, сразу среагировали. Буквально в течение 15-20 минут прибыла аварийная бриагада.

Александр Добриян, СТВ:

В регионах, где коммунальные службы уже принимают заявки по короткому номеру, телефон 115 довольно быстро стал ассоциироваться с оперативной помощью, наряду с привычными 101, 102 или 103. Шутка ли – в одном только полумиллионном Гомеле за сутки оперативно-диспетчерская служба ЖКХ успевает обработать до 500 звонков.

Общая тенденция – прямой и эффективный контакт между потребителями ЖКУ и коммунальщиками. И не только благодаря удобству коммуникаций, простое человеческое общение никто не отменял. Василий Болигатов уверяет: с начала года в его ЖЭУ ни одной жалобы.

Антонина Федорова, пенсионерка:

Вообще он много делает для благоустройства. Двора благоустраивается, крылечки красятся. Смотрят, чтобы свет был. Для 14 тысяч гомельчан, чей благополучный быт зависит от Виктора Болигатова, он и есть лицо всего жилищно-коммунального хозяйства.