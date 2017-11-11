Прямой эфир

Соленья, грибочки наши, клюквочка местная: что купить на последней осенней ярмарке в Минске

11 ноября 2017 18:51
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Маринованные лисички, домашняя колбаса, свежая клюква – лучшие гостинцы со всей страны можно было купить сегодня в центре столицы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Соленья, грибочки наши, клюквочка местная: что купить на последней осенней ярмарке в Минске-1

Более 30 организаций Белкоопсоюза представили свою продукцию. Торговые ряды растянулись на три сотни метров. Несмотря на переменчивую погоду, многие минчане не упустили возможности закупиться натуральными и свежими продуктами.

Соленья, грибочки наши, клюквочка местная: что купить на последней осенней ярмарке в Минске-4

Покупательница:
Ассортимент очень понравился. Очень доступные цены и очень вкусные яблоки у девушек, ну просто! Наверное, со своего сада.

Соленья, грибочки наши, клюквочка местная: что купить на последней осенней ярмарке в Минске-7

Продавец:
Хорошо идут у нас соленья, грибочки наши хорошо берут очень, клюквочка наша местная очень идет хорошо. Народу очень много, поэтому.

Соленья, грибочки наши, клюквочка местная: что купить на последней осенней ярмарке в Минске-10

Светлана Синкевич, заместитель председателя Минского облпотребсоюза:
Мы сегодня заготавливаем всю свежую продукцию: это ягоды, грибы, овощи, фрукты. Мы их перерабатываем: солим, сушим, консервируем. То есть мы сегодня заготовители и переработчики, и все предлагаем по самым низким ценам.

Итоговая сельхозярмарка продлится два дня.

А следом начинается сезон рыбных базаров, которые в течение двух месяцев будут проходить в каждом районе столицы.

# общество # Фотофакт # Ярмарки в Минске # Светлана Синкевич

Другие новости рубрики

Все новости
Кровавые атаки в США как следствие массовой вооруженности населения. Что нужно знать владельцу оружия в Беларуси?
11 ноября 2017 17:54

Кровавые атаки в США как следствие массовой вооруженности населения. Что нужно знать владельцу оружия в Беларуси?

Сексуальные домогательства. Известные белорусы комментируют секс-скандалы этой осени и рассказывают свои истории
11 ноября 2017 16:22

Сексуальные домогательства. Известные белорусы комментируют секс-скандалы этой осени и рассказывают свои истории

Это у нас не разовая акция, мы здесь восьмой раз: 11 ноября волонтеры освобождали территорию Куропат от сухостоя
11 ноября 2017 12:48

Это у нас не разовая акция, мы здесь восьмой раз: 11 ноября волонтеры освобождали территорию Куропат от сухостоя