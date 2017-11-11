100 лет в истории: как время меняет людей, здания и историко-культурные ценности. Репортаж «Картины мира»

Многое сказано о революции за последние 100 лет. Во времена СССР 7 ноября был главным государственным праздником, а Ленина практически обожествляли. И сегодня – удивительные факты. В городе Бресте, как сообщает местный интернет-ресурс, мужчина крестился на памятник вождю после возложения цветов к подножию. Не так однозначно оценивают роль Революции современные белорусы – чуть до драки не дошло в студии ток-шоу «Что происходит» на нашем телеканале 5 ноября (подробнее здесь). Уже не говорим про другие постсоветские страны. В России, где происходили главные революционные события, 7 ноября перестали отмечать официально, заменив его Днем народного единства в честь победы Минина и Пожарского в XVII веке. Беларусь – одна из немногих стран, где не тронули памятники Ленину. И это цивилизованный подход. Стоит же в Гааге в Нидерландах бюст Сталину до сих пор.

Дмитрий Хоряк, заместитель генерального директора Национального художественного музея Республики Беларусь:

Со временем картина может изменяться в цвете, могут начаться реакции химические, которые к этому приводят. Может начаться разложение красочного слоя.

Владимир Денисов, главный архивист Национального исторического архива Республики Беларусь:

Для нашего города – это очень много, потому что даже 100-летних зданий в Минске сохранилось буквально единицы.

Алексей Батюков, директор музея истории Могилева:

Ратуша – это восстановленное здание, но тогда она также использовалась в качестве радиоцентра радиовышки. С тех пор практически всё здесь изменилось.

Ведь с момента, когда Могилев был военной столицей тогда еще царской России, прошел целый век. Времена Ставки и последние дни Империи хорошо помнят разве что областной краеведческий музей, в прошлом Управление дежурного генерала и ЗАГС – экс-городская управа. Сохранился и парк – излюбленное место для семейных прогулок. Назначение его осталось прежним, а вот название сменили.

Алексей Батюков:

Отличие самое существенное от того вида такое: здесь располагались несколько строений, деревянных домов, одно из которых использовалось как дача. В этом доме очень часто Николай II бывал. Очень часто он здесь отдыхал с детьми, в этом парке прогуливался.

100 лет назад Могилев был, пожалуй, самым спокойным городом страны. Об этом, спустя век, можно узнать из газет. Красноречивый источник информации тех времен – сегодня на вес золота и такого же цвета от влияния времени. Уцелевшие газетные издания, датированные 17-м годом прошлого столетия, теперь в фондах Национальной библиотеки. На первых полосах каждой из них – политические лозунги и фронтовая сводка. Алена Сырова, корреспондент:

Локальные новости были куда менее кровопролитными: в Могилеве всего лишь украли шелковый материал. А местные жители и вовсе готовились к зиме – здесь и объявления о продаже пальто из каракуля, обуви, а для желающих поддержать здоровье – первая лечебница кефиром.

Десятилетия спустя газеты не утратили своего авторитета и актуальности. Один из старейших символов Минска - Гостиный двор на нынешней площади Свободы, хоть и старше 100 лет, но уцелел, благодаря событиям вековой давности.

Владимир Денисов:

Именно отсюда была направлена телеграмма в Петроград о том, что Минск переходит на сторону восставших. Поэтому это здание действительно вошло в историю как минский Смольный.

Маленькая заметочка спасла этот древний памятник архитектуры и истории от уничтожения в 1980 году. Отыскать в Минске ровесников революции не так то просто. Одним из немногих уцелел шедевр архитектурного искусства Генриха Гая – общество взаимного кредита, а нынче здание МВД, увенчанное столетней красавицей Богиней Деметрой.

Чтобы сосчитать подобных молчаливых свидетелей вековой истории в столице, хватит пальцев одной руки. С живописью ситуация более радужная: 2 десятка работ, в разное время купленных у частных коллекционеров, сегодня бережно хранятся в Национальном художественном.

Дмитрий Хоряк:

Художников в первую очередь волнует искусство. Вот эта работа 17-го года – «Перс с попугаем» – наверное, одна из таких характерных, живописных работ начала ХХ века, совершенно укладывающаяся в стилистику миропонимания такого мира, как мир искусства.

Для Николая Лобанова время – предмет профессионального интереса. За десятилетия через руки часового мастера и коллекционера прошли тысячи уникальных экземпляров, стрелки которых отмеряли самые важные моменты жизни не одного поколения своих хозяев.

Николай Лобанов, часовой мастер, коллекционер:

Была такая надпись: «Поставщик высочайшего двора». С 1900 года надпись изменилась и стала: «Павел Буре – поставщик двора его Величества». В 18-м году фирма «Павел Буре» продолжила выпуск, но надпись была совсем короткая – «Фабрика часов Павла Буре».

За 100 лет изменилось многое, но еще одна функция часов столетней давности – быть наградой для отличившихся – по-прежнему актуальна. В Рабоче-Крестьянской Красной Армии отказались даже от знаков отличия, а вот от привычки награждать друг друга часами с гравировкой так и не смогли.

Стрелки ее личных часов вот-вот отсчитают вековой юбилей. Зоя Алексеевна родилась в том самом 17-м во Владимирской области России, а сегодня живет в деревне Скоки Брестского района. Жизнь всегда вела активную, работала в лаборатории, шила и бегала стометровки.