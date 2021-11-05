«Очень классно». Что говорят сами спортсмены о новом спорткомплексе в Могилёве?

Новости Беларуси. В Беларуси будут и дальше создаваться лучшие условия для жизни людей. Об этом Александр Лукашенко заявил во время рабочей поездки в Могилев, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В областной клинической больнице 5 ноября открыты два новых корпуса – кардиотерапевтический и кардиохирургический, а еще консультационный блок для пациентов, современные палаты, операционные и реанимации.

Кроме того, Президенту доложили о состоянии и перспективах развития социальной сферы Могилевской области, работе больницы, а также провели экскурсию по новым объектам, где и рассказали подробно о технической начинке кардиоцентра. А дальше Президент отправился в новый многофункциональный спортивный комплекс.