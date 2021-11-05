«Очень классно». Что говорят сами спортсмены о новом спорткомплексе в Могилёве?
Новости Беларуси. В Беларуси будут и дальше создаваться лучшие условия для жизни людей. Об этом Александр Лукашенко заявил во время рабочей поездки в Могилев, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В областной клинической больнице 5 ноября открыты два новых корпуса – кардиотерапевтический и кардиохирургический, а еще консультационный блок для пациентов, современные палаты, операционные и реанимации.
Кроме того, Президенту доложили о состоянии и перспективах развития социальной сферы Могилевской области, работе больницы, а также провели экскурсию по новым объектам, где и рассказали подробно о технической начинке кардиоцентра. А дальше Президент отправился в новый многофункциональный спортивный комплекс.
Алеся Гетманова:
В данном заведении первый раз, но здесь очень классно. Подготовлены залы, очень красиво. Я думаю, что если тренироваться здесь, то можно хорошо себя подготовить в любом виде спорта.
Злата Шубодерова:
Бассейн очень красивый, как в других городах, допустим, в Бресте. Мне кажется, даже лучше. Есть табло, на котором будут, наверное, показывать результаты – тоже очень хорошо.
Изучив все возможности нового объекта, Президент уже собирался уезжать. Однако на выходе главу государства ждали могилевчане. Незапланированная встреча превратилась в полноценный разговор на самые разные темы: развитие Могилева, новые строительные проекты. Но не обошлось и без непредвиденного. Женщина публично призналась Президенту в любви.
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