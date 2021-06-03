«Мы сможем сделать те же исследования значительно быстрее». В Шкловской ЦРБ появился новый экспресс-анализатор
Новости Беларуси. Новая техника – серьезное подспорье для медиков, особенно в экстренных случаях, когда пациенту нужна срочная диагностика, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В лаборатории Шкловской районной больницы появился новый экспресс-анализатор.
Современный аппарат работает с помощью сухих реагентов и позволяет за считаные минуты получить развернутый биохимический анализ крови. Такой полезный подарок больнице сделал Белорусский детский фонд.
Ольга Мартусевич, врач лабораторной диагностики Шкловской центральной районной больницы:
Ручные методики зачастую занимали очень много времени, а сейчас мы сможем сделать те же исследования значительно быстрее.
Максим Байдаков, заведующий клинико-диагностической лабораторией Шкловской центральной районной больницы:
Данное оборудование предназначено для выполнения экстренных биохимических исследований. Основное его преимущество в том, чтобы выполнять анализы быстро. Это особенно актуально для пациентов реанимационного профиля, пациентов, поступающих в приемное отделение больницы, когда необходимо быстро дифференцировать заболевание и оказать медицинскую помощь.
За одну смену лаборатория Шкловской ЦРБ проводит около тысячи биохимических исследований.
Экспресс-анализатор позволит увеличить это число и при этом существенно сократить их время.