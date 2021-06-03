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«Мы сможем сделать те же исследования значительно быстрее». В Шкловской ЦРБ появился новый экспресс-анализатор

03 июня 2021 20:09
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Новости Беларуси. Новая техника – серьезное подспорье для медиков, особенно в экстренных случаях, когда пациенту нужна срочная диагностика, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В лаборатории Шкловской районной больницы появился новый экспресс-анализатор.

«Мы сможем сделать те же исследования значительно быстрее». В Шкловской ЦРБ появился новый экспресс-анализатор-1

Современный аппарат работает с помощью сухих реагентов и позволяет за считаные минуты получить развернутый биохимический анализ крови. Такой полезный подарок больнице сделал Белорусский детский фонд.

«Мы сможем сделать те же исследования значительно быстрее». В Шкловской ЦРБ появился новый экспресс-анализатор-4

Ольга Мартусевич, врач лабораторной диагностики Шкловской центральной районной больницы:
Ручные методики зачастую занимали очень много времени, а сейчас мы сможем сделать те же исследования значительно быстрее.

«Мы сможем сделать те же исследования значительно быстрее». В Шкловской ЦРБ появился новый экспресс-анализатор-7

Максим Байдаков, заведующий клинико-диагностической лабораторией Шкловской центральной районной больницы:
Данное оборудование предназначено для выполнения экстренных биохимических исследований. Основное его преимущество в том, чтобы выполнять анализы быстро. Это особенно актуально для пациентов реанимационного профиля, пациентов, поступающих в приемное отделение больницы, когда необходимо быстро дифференцировать заболевание и оказать медицинскую помощь.

«Мы сможем сделать те же исследования значительно быстрее». В Шкловской ЦРБ появился новый экспресс-анализатор-10

За одну смену лаборатория Шкловской ЦРБ проводит около тысячи биохимических исследований.

«Мы сможем сделать те же исследования значительно быстрее». В Шкловской ЦРБ появился новый экспресс-анализатор-13

Экспресс-анализатор позволит увеличить это число и при этом существенно сократить их время.

# Учреждения здравоохранения # общество # Ольга Мартусевич # Максим Байдаков # Фотофакт

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