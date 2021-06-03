«Есть необходимость». Сотрудник МЗКТ рассказывает, почему решил вакцинироваться от коронавируса

Новости Беларуси. Прививки от COVID-19 начали делать на столичных предприятиях. Напомним, о необходимости прививать людей прямо на рабочих местах заявил мэр Минска Владимир Кухарев, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Новости Беларуси. Прививки от COVID-19 начали делать на столичных предприятиях. Напомним, о необходимости прививать людей прямо на рабочих местах заявил мэр Минска Владимир Кухарев, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Председатель Мингорисполкома поручил создать условия для того, чтобы горожане могли получить вакцину без отрыва от производства. Все предприятия, где есть подходящие условия, должны организовать специальные точки.
«Пошла на прививку, опасаясь за свою семью, детей». Более 50% медработников Минской области вакцинировались
Так, на Минском заводе колесных тягачей рабочих прививают в медицинском пункте. Причем желающих очень много. Вакцинация проходит в соответствии с требованиями, которые предъявляются к учреждениям здравоохранения.
Александр Силивончик, начальник управления Минского завода колесных тягачей:
Считаю, что в прививке сегодня есть необходимость, этим можно защитить не только себя, но и окружающих людей. К тому же, по роду своей деятельности я работаю с людьми постоянно, контактирую, соответственно, для того, чтобы обеспечить безопасность не только себя, но и их.
Нина Касьянова, участковый терапевт медико-санитарной части Минского автомобильного завода:
Стараемся уделить наибольшее внимание пациентам старше 60 лет, лицам с хроническими заболеваниями. В настоящее время на заводе фиксируются единичные случаи коронавирусной инфекции.
Александр Меркуль, председатель профсоюзного комитета Минского завода колесных тягачей:
На предприятии у нас созданы все условия для хранения и проведения вакцинации. Ежедневно проводится в штатном режиме. Кампания началась где-то две недели назад. Я сам вакцинировался месяц назад, прошел уже вторую вакцинацию. Советую всем сделать вакцинацию, потому что нужно беречь в первую очередь здоровье свое и своих близких.
Ожидается, что в ближайшее время к вакцинации подключатся все предприятия столицы. Таким образом формирование иммунитета у минчан пройдет гораздо быстрее.