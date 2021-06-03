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«Есть необходимость». Сотрудник МЗКТ рассказывает, почему решил вакцинироваться от коронавируса

03 июня 2021 20:03
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Новости Беларуси. Прививки от COVID-19 начали делать на столичных предприятиях. Напомним, о необходимости прививать людей прямо на рабочих местах заявил мэр Минска Владимир Кухарев, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

«Есть необходимость». Сотрудник МЗКТ рассказывает, почему решил вакцинироваться от коронавируса-1

Председатель Мингорисполкома поручил создать условия для того, чтобы горожане могли получить вакцину без отрыва от производства. Все предприятия, где есть подходящие условия, должны организовать специальные точки.

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Так, на Минском заводе колесных тягачей рабочих прививают в медицинском пункте. Причем желающих очень много. Вакцинация проходит в соответствии с требованиями, которые предъявляются к учреждениям здравоохранения.

«Есть необходимость». Сотрудник МЗКТ рассказывает, почему решил вакцинироваться от коронавируса-4

Александр Силивончик, начальник управления Минского завода колесных тягачей:
Считаю, что в прививке сегодня есть необходимость, этим можно защитить не только себя, но и окружающих людей. К тому же, по роду своей деятельности я работаю с людьми постоянно, контактирую, соответственно, для того, чтобы обеспечить безопасность не только себя, но и их.

«Есть необходимость». Сотрудник МЗКТ рассказывает, почему решил вакцинироваться от коронавируса-7

Нина Касьянова, участковый терапевт медико-санитарной части Минского автомобильного завода:
Стараемся уделить наибольшее внимание пациентам старше 60 лет, лицам с хроническими заболеваниями. В настоящее время на заводе фиксируются единичные случаи коронавирусной инфекции.

«Есть необходимость». Сотрудник МЗКТ рассказывает, почему решил вакцинироваться от коронавируса-10

Александр Меркуль, председатель профсоюзного комитета Минского завода колесных тягачей:
На предприятии у нас созданы все условия для хранения и проведения вакцинации. Ежедневно проводится в штатном режиме. Кампания началась где-то две недели назад. Я сам вакцинировался месяц назад, прошел уже вторую вакцинацию. Советую всем сделать вакцинацию, потому что нужно беречь в первую очередь здоровье свое и своих близких.

«Есть необходимость». Сотрудник МЗКТ рассказывает, почему решил вакцинироваться от коронавируса-13

Ожидается, что в ближайшее время к вакцинации подключатся все предприятия столицы. Таким образом формирование иммунитета у минчан пройдет гораздо быстрее.

# Вакцинация # общество # Владимир Кухарев # Александр Силивончик # Инна Касьянова # Александр Меркуль # Фотофакт

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