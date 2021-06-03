«Есть необходимость». Сотрудник МЗКТ рассказывает, почему решил вакцинироваться от коронавируса

Новости Беларуси. Прививки от COVID-19 начали делать на столичных предприятиях. Напомним, о необходимости прививать людей прямо на рабочих местах заявил мэр Минска Владимир Кухарев, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Председатель Мингорисполкома поручил создать условия для того, чтобы горожане могли получить вакцину без отрыва от производства. Все предприятия, где есть подходящие условия, должны организовать специальные точки.

«Пошла на прививку, опасаясь за свою семью, детей». Более 50% медработников Минской области вакцинировались

Так, на Минском заводе колесных тягачей рабочих прививают в медицинском пункте. Причем желающих очень много. Вакцинация проходит в соответствии с требованиями, которые предъявляются к учреждениям здравоохранения.