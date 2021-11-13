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«Мы сейчас как бездомные, у нас нет крыши над головой». Откровения беженцев с границы

13 ноября 2021 14:34
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Новости Беларуси. В лагерь беженцев привезли генератор и начали устанавливать палатки для обогрева, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Продолжается поступление гуманитарной помощи, организован подвоз воды и доставка дров. Сообщается, что на границе также дежурят медики. Белорусские военные и спасатели сейчас обеспечивают их необходимыми условиями для оказания помощи беженцам. Вместе с тем градус напряженности не спадает.  

Наш корреспондент Сергей Шуманский передает с границы.   

«Мы сейчас как бездомные, у нас нет крыши над головой». Откровения беженцев с границы-1

Упорядочить и организовать доставку и распределение гуманитарной помощи в лагере 13 ноября распорядился Президент Беларуси. Накануне Александр Лукашенко также поручил обеспечить беженцев дровами, водой и по желанию разместить женщин и детей в комфортных условиях. Правда, сами беженцы не хотят никуда уходить с границы. Они твердо намерены идти до конца.  

«Мы сейчас как бездомные, у нас нет крыши над головой». Откровения беженцев с границы-4

Мы ждем ответа, пока безрезультатно. Мы сейчас как бездомные, у нас нет крыши над головой. Сюда привозят еду, но ее недостаточно. Нам нужна вода. По ночам очень холодно.  

«Мы сейчас как бездомные, у нас нет крыши над головой». Откровения беженцев с границы-7

А вот с этой группой беженцев на польской стороне у пункта пропуска «Кузница Белостокская» ситуация очень напряженная и неопределенная. Сами люди говорят, что польские силовики силой с собаками вытолкнули их за забор из колючей проволоки, и теперь эти люди в буквальном смысле оказались как в клетке между уже двух заборов на польской территории.  

«Мы сейчас как бездомные, у нас нет крыши над головой». Откровения беженцев с границы-10

Они сказали мне, нельзя заходить там. Здесь, в Беларуси, погода очень плохая. Холодно вечером. Минус. Моя девушка болеет, есть дети, много болеют. В Беларуси люди дали мне кушать, я не знаю, что это, и воду. Помощь от Беларуси.  

«Мы сейчас как бездомные, у нас нет крыши над головой». Откровения беженцев с границы-13

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# Лагерь беженцев на границе с Польшей # общество # Сергей Шуманский # Александр Лукашенко # Фотофакт

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