«Мы сейчас как бездомные, у нас нет крыши над головой». Откровения беженцев с границы

Новости Беларуси. В лагерь беженцев привезли генератор и начали устанавливать палатки для обогрева, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Продолжается поступление гуманитарной помощи, организован подвоз воды и доставка дров. Сообщается, что на границе также дежурят медики. Белорусские военные и спасатели сейчас обеспечивают их необходимыми условиями для оказания помощи беженцам. Вместе с тем градус напряженности не спадает. Наш корреспондент Сергей Шуманский передает с границы.

Упорядочить и организовать доставку и распределение гуманитарной помощи в лагере 13 ноября распорядился Президент Беларуси. Накануне Александр Лукашенко также поручил обеспечить беженцев дровами, водой и по желанию разместить женщин и детей в комфортных условиях. Правда, сами беженцы не хотят никуда уходить с границы. Они твердо намерены идти до конца.

Мы ждем ответа, пока безрезультатно. Мы сейчас как бездомные, у нас нет крыши над головой. Сюда привозят еду, но ее недостаточно. Нам нужна вода. По ночам очень холодно.

А вот с этой группой беженцев на польской стороне у пункта пропуска «Кузница Белостокская» ситуация очень напряженная и неопределенная. Сами люди говорят, что польские силовики силой с собаками вытолкнули их за забор из колючей проволоки, и теперь эти люди в буквальном смысле оказались как в клетке между уже двух заборов на польской территории.