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Даже люди в магазинах подсказывали. Что профсоюзы Минской области отправят на границу с Польшей?

13 ноября 2021 13:43
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Новости Беларуси. По всей стране неравнодушные белорусы продолжают собирать помощь для беженцев, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Даже люди в магазинах подсказывали. Что профсоюзы Минской области отправят на границу с Польшей?-1

В стороне не остались и профсоюзы Минской области. На собранные средства закупили все самое необходимое для отправки в стихийный лагерь беженцев. В первую очередь подумали о детях. Это детское питание, печенье, продукты быстрого приготовления, вода, теплые одеяла.  

Даже люди в магазинах подсказывали. Что профсоюзы Минской области отправят на границу с Польшей?-4

Виктор Малиновский, председатель Минского областного объединения профсоюзов:  
Сегодня закупили все необходимое, деток чтобы утеплить, чтобы покормить. Детское питание, все, что необходимо в этих условиях. Поэтому наша профсоюзная солидарность не на словах, а на деле. Мы должны все вместе оказывать помощь, чтобы преодолеть те трудности этим людям, которые в этой ситуации оказались.  

Даже люди в магазинах подсказывали. Что профсоюзы Минской области отправят на границу с Польшей?-7

Дмитрий Швайба, председатель Минской областной организации Белорусского профсоюза работников химической, горной и нефтяной промышленности:  
Главный вопрос. Люди в беде. Что им нужно? Оказалось, что мы от такого вопроса даже в какой-то степени отвыкли, когда мы обсуждали, что же им нужно купить. Все-таки это разность культур, разность происхождения людей. Такая трансграничная проблема. Мы начали мозговой штурм, все-таки что наиболее им нужно, исходя из нашей точки зрения. И даже люди в магазинах, когда мы закупали эти товары, самым активным образом откликнулись и даже подсказывали.  

Даже люди в магазинах подсказывали. Что профсоюзы Минской области отправят на границу с Польшей?-10

Это уже не первый рейс с гуманитарным грузом. Сбор помощи продолжается во всех регионах страны. Волонтеры профсоюзных организаций работают и непосредственно на самой границе.  

# Лагерь беженцев на границе с Польшей # общество # Виктор Малиновский # Дмитрий Швайба # Фотофакт

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