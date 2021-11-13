Даже люди в магазинах подсказывали. Что профсоюзы Минской области отправят на границу с Польшей?

Новости Беларуси. По всей стране неравнодушные белорусы продолжают собирать помощь для беженцев, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В стороне не остались и профсоюзы Минской области. На собранные средства закупили все самое необходимое для отправки в стихийный лагерь беженцев. В первую очередь подумали о детях. Это детское питание, печенье, продукты быстрого приготовления, вода, теплые одеяла.

Виктор Малиновский, председатель Минского областного объединения профсоюзов:

Сегодня закупили все необходимое, деток чтобы утеплить, чтобы покормить. Детское питание, все, что необходимо в этих условиях. Поэтому наша профсоюзная солидарность не на словах, а на деле. Мы должны все вместе оказывать помощь, чтобы преодолеть те трудности этим людям, которые в этой ситуации оказались.

Дмитрий Швайба, председатель Минской областной организации Белорусского профсоюза работников химической, горной и нефтяной промышленности:

Главный вопрос. Люди в беде. Что им нужно? Оказалось, что мы от такого вопроса даже в какой-то степени отвыкли, когда мы обсуждали, что же им нужно купить. Все-таки это разность культур, разность происхождения людей. Такая трансграничная проблема. Мы начали мозговой штурм, все-таки что наиболее им нужно, исходя из нашей точки зрения. И даже люди в магазинах, когда мы закупали эти товары, самым активным образом откликнулись и даже подсказывали.