В лагере беженцев запустили дизельный генератор. Теперь им есть где согреться

Новости Беларуси. В лагерь беженцев привезли генератор и начали устанавливать палатки для обогрева, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Продолжается поступление гуманитарной помощи, организован подвоз воды и доставка дров.
Наш корреспондент Сергей Шуманский передает с границы.
Сергей Шуманский, корреспондент:
Прямо сейчас в палатках, которые натянули сотрудники МЧС, запускают дизельный генератор. Видимо, теперь ночью здесь будет свет какой-то, ну и любой из тех беженцев, который замерз, который не может согреться, сможет прийти сюда, в эти палатки, чтобы согреться, чтобы попросить какой-то дополнительной еды, одежды. И, конечно, ему окажут эту помощь.
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