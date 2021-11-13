В лагере беженцев запустили дизельный генератор. Теперь им есть где согреться

Сергей Шуманский, корреспондент:

Прямо сейчас в палатках, которые натянули сотрудники МЧС, запускают дизельный генератор. Видимо, теперь ночью здесь будет свет какой-то, ну и любой из тех беженцев, который замерз, который не может согреться, сможет прийти сюда, в эти палатки, чтобы согреться, чтобы попросить какой-то дополнительной еды, одежды. И, конечно, ему окажут эту помощь.

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