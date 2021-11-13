Прямой эфир

В лагере беженцев запустили дизельный генератор. Теперь им есть где согреться

13 ноября 2021 14:28
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. В лагерь беженцев привезли генератор и начали устанавливать палатки для обогрева, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Продолжается поступление гуманитарной помощи, организован подвоз воды и доставка дров.  

Наш корреспондент Сергей Шуманский передает с границы.  

В лагере беженцев запустили дизельный генератор. Теперь им есть где согреться-1

Сергей Шуманский, корреспондент:  
Прямо сейчас в палатках, которые натянули сотрудники МЧС, запускают дизельный генератор. Видимо, теперь ночью здесь будет свет какой-то, ну и любой из тех беженцев, который замерз, который не может согреться, сможет прийти сюда, в эти палатки, чтобы согреться, чтобы попросить какой-то дополнительной еды, одежды. И, конечно, ему окажут эту помощь.  

Читайте также:  

Придыбайло о ситуации на границе с Польшей: белорусские силовики ночью передали беженцам воду, еду, здесь очень холодно  

Александр Лукашенко поручил военным организовать специальные палатки для беженцев  

Даже люди в магазинах подсказывали. Что профсоюзы Минской области отправят на границу с Польшей?  

# Лагерь беженцев на границе с Польшей # общество # Сергей Шуманский # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
В Минске отметили День пианиста. А вы знали, что этот праздник придумали белорусы?
13 ноября 2021 14:19

В Минске отметили День пианиста. А вы знали, что этот праздник придумали белорусы?

Даже люди в магазинах подсказывали. Что профсоюзы Минской области отправят на границу с Польшей?
13 ноября 2021 13:43

Даже люди в магазинах подсказывали. Что профсоюзы Минской области отправят на границу с Польшей?

В больницах Минска обеспечат кислородом каждую палату. Какие задачи поставил Дмитрий Пиневич?
13 ноября 2021 13:30

В больницах Минска обеспечат кислородом каждую палату. Какие задачи поставил Дмитрий Пиневич?