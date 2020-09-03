3 сентября в Минске проходит встреча Александра Лукашенко и премьер-министра России

Новости Беларуси. 3 сентября во Дворце Независимости Александр Лукашенко встречается с премьер-министром России, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Также сегодня запланированы отдельные переговоры правительственных делегаций Беларуси и России с участием премьер-министров. Сейчас их участники ожидают завершения встречи на высшем уровне.