Прямой эфир

3 сентября в Минске проходит встреча Александра Лукашенко и премьер-министра России

03 сентября 2020 10:36
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. 3 сентября во Дворце Независимости Александр Лукашенко встречается с премьер-министром России, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

3 сентября в Минске проходит встреча Александра Лукашенко и премьер-министра России-1

3 сентября в Минске проходит встреча Александра Лукашенко и премьер-министра России-3

3 сентября в Минске проходит встреча Александра Лукашенко и премьер-министра России-5

Также сегодня запланированы отдельные переговоры правительственных делегаций Беларуси и России с участием премьер-министров. Сейчас их участники ожидают завершения встречи на высшем уровне.  

# Беларусь-Россия # общество # Александр Лукашенко # Михаил Мишустин # Роман Головченко # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Александр Лукашенко принял кадровые решения: назначены председатели КГБ, и.о. КГК и госсекретарь Совбеза
03 сентября 2020 09:04

Александр Лукашенко принял кадровые решения: назначены председатели КГБ, и.о. КГК и госсекретарь Совбеза

Скульптор «Хатыни» рассказал, что думает о бело-красно-белом флаге и патриотическом воспитании молодёжи
03 сентября 2020 08:30

Скульптор «Хатыни» рассказал, что думает о бело-красно-белом флаге и патриотическом воспитании молодёжи

Пройдут концерты, дегустации, развернётся город мастеров. Как агрогородок Дивин готовится к «Дожинкам-2020»
03 сентября 2020 07:45

Пройдут концерты, дегустации, развернётся город мастеров. Как агрогородок Дивин готовится к «Дожинкам-2020»