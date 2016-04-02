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«Мы сделаем наш город чище»: белорусы благоустраивают свои районы на субботнике

02 апреля 2016 15:50
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Новости Беларуси. В  разных городах  2 апреля десятки  жителей вне зависимости от возраста и социального положения взялись за лопаты и грабли. Цель - помочь коммунальным службам. Каждый на субботнике внес свой вклад в общее дело. О том, как наводят лоск города Беларуси.

Сегодня в Бресте наводили порядок не только на улицах и в жилых зонах города. Внимание особое горожане уделили реке Мухавец. Прибрежная акватория и вся водная гладь. С неприглядностью   ежегодно помогают справляться местные жители.  

Дмитрий Песков, житель Бреста:
Мы сделаем наш город чище, и приятно будет прийти на набережную и посмотреть на эти красивые просторы акватории.

А ученики из трех столичных школ решили помочь зеленхозу в благоустройстве сквера на улице Пригородной. Два часа работы и мусор убран, и цель усвоена.    

Вероника Гордиенко, ученик средней школы №104 Минска:
Очень важно следить за городом, чтобы он был чистым, потому что тогда приятно в нем находиться.

Людмила Ярова, учитель cредней школы №104 Минска:
Это очень важно, когда минчане выходят на уборку своего родного города, потому что это их детище.

В Московском районе столицы горожане вместе с коммунальными службами трудились в парке имени Павлова. Весеннее настроение в  ярких лучах солнца,  кажется,  слышно даже в шорохе прошлогодней листвы. 

Минчане:
Свежий воздух, общение. Все занимаются одним делом.

Все вышли. Первый раз за зиму, поэтому прекрасно.

В трудовом десанте - представители общественных организаций, молодежь и ветераны. Каждый на субботнике вносит свой вклад в общее дело.  

Нина Черняк, заместитель председателя общественного объединения ветеранов Московского района Минска:
Все приезжают в Беларусь и говорят, что Беларусь самая чистая, самая красивая и цветущая. А кто, если не мы, будет это делать? Только вместе — наша молодежь, руководство и ветераны, конечно, в первых рядах.  

Александр Крепак, глава администрации Московского района Минска:
Почистим территорию, поставим скамейки, установим урны. Район - наш дом, и мы обязаны в этом доме наводить порядок.

Если навести порядок во дворе ещё кто-то так и не успел, время не упущено. Благоустраивать белорусы свои районы и города продолжат и на следующей неделе. А 23 апреля пройдет Республиканский субботник, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

# общество # Субботники в Беларуси # Александр Крепак # Нина Черняк # Вероника Гордиенко # Людмила Ярова

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