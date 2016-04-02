Первый в Беларуси забег в поддержку детей, больных аутизмом, прошёл в Минске

Новости Беларуси. Здания Минска этим вечером станут синими. Новая подсветка - знак поддержки людей с аутизмом. Белорусская столица впервые присоединится к мировому движению. Кроме того, несколько часов назад завершился забег в поддержку особенных детей. Поддержать инициативу могли и профессионалы, и любители.

Музыка, танцы, хорошая погода и, конечно же, спорт. Именно так 2 апреля проходил праздник около Чижовка-Арены. Среди участников - спортсмены и любители. А также дети разных возрастов, которые больны аутизмом.

Арсений Талюк, участник забега:

Я люблю спорт, я считаю, что правильно делают, что организовывают такие мероприятия. С меня взял пример один школьный товарищ и две девочки. Они тоже разминаются и бегают. И говорят, что становится теплее. Бег приносит тепло

Организаторы говорят: забег инклюзивный. Это значит, рамок, чтобы принять в нём участие, нет. Бежали вместе со всеми и маленькие участники праздника. Вот шестилетняя Саша и её мама. Говорят: завсегдатаи таких инициатив.

Евгения Богдановская-Иванова, участник забега:

Саша, бывает, прихлопывает в ладоши и пищит звонко. Хочется бежать еще быстрее. Они испытывают процентов на 80 все то же самое, что и бегун.

Публику разогревали артисты. Целый концерт дала Анна Хитрик. Она была со своим сыном Стёпой. Ему тоже нужна особая поддержка родителей. Участники заждались начала забега. И вот они: долгожданные стартовые мгновения.

Вячеслав Смирнов, организатор забега:

Раньше в Беларуси этот день так масштабно не проводился. Они такие же, как наши дети. Они заслуживают абсолютно равного отношения, равных прав. Главное - дать им понять, что они способны на это. Ради этого мы проводим забег.

Всего сегодня побежали четыре сотни человек. Ну а зрителей было в разы больше. Победители получили памятные медали. Такой марафон – наряду с забегами в День города – обещает стать традиционным, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.