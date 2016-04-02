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Оплата за домашние телефоны увеличивается в Беларуси

02 апреля 2016 15:46
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Новости Беларуси. Платить за домашний телефон белорусы станут больше.

В стране увеличиваются тарифы на услуги электросвязи общего пользования для физических лиц. 

Таким образом, месячная абонентская плата за включенный в отдельную абонентскую линию телефон, переведенный на повременную систему расчетов за разговоры, увеличится до Br28,1 тыс. (в декабре прошлого года абонплата была установлена в размере Br27 тыс.).

За каждую полную или неполную минуту соединения гражданам нужно будет заплатить Br59 (в декабре – Br57).

Полная или неполная минута разговоров по межгороду без помощи телефониста обойдется пользователям в Br135 (в декабре – Br130).

Такое решение содержится в постановлении Министерства экономики от 31 марта 2016 года № 15, опубликованном на Национальном правовом интернет-портале.

# общество # Проблемы ЖКХ, ЖРЭО, ЖЭС

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