Оплата за домашние телефоны увеличивается в Беларуси

Новости Беларуси. Платить за домашний телефон белорусы станут больше.

В стране увеличиваются тарифы на услуги электросвязи общего пользования для физических лиц.

Таким образом, месячная абонентская плата за включенный в отдельную абонентскую линию телефон, переведенный на повременную систему расчетов за разговоры, увеличится до Br28,1 тыс. (в декабре прошлого года абонплата была установлена в размере Br27 тыс.).

За каждую полную или неполную минуту соединения гражданам нужно будет заплатить Br59 (в декабре – Br57).

Полная или неполная минута разговоров по межгороду без помощи телефониста обойдется пользователям в Br135 (в декабре – Br130).

Такое решение содержится в постановлении Министерства экономики от 31 марта 2016 года № 15, опубликованном на Национальном правовом интернет-портале.