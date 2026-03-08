Наталья Кочанова раскрыла рецепт простого женского счастья

В Год белорусской женщины всемерно возрастает значение прекрасной половины человечества во всех сферах жизни общества и государства, сообщили в программе «Сенат» на СТВ. Политика, экономика, социальная сфера, государственное управление.

Сегодня женщинам адресуются самые теплые слова и поздравления. Председатель Совета Республики раскрыла рецепт простого женского счастья.

Наталья Кочанова, председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси:

Мы действительно счастливы по-настоящему. Счастливы, потому что есть государство, которое заботится о тебе и создает условия для твоего роста, для решения тех вопросов, которые нужны каждой женщине: обучение, работа.

Сегодня ведь ты вправе выбирать все, что пожелаешь для себя. И поэтому определить, счастье или несчастье… Я думаю, что мы живем в замечательной стране, это надо осознать. А думать о том, что счастлив ты или нет… Может быть, поменьше надо про это думать.

А когда ты так оценишь, что в твоей жизни? Родился, учился, приобрел профессию. Чтобы каждая в своей жизни встретила того, кто тебя поддержит, кто тебя будет уважать и любить. И кто вместе с тобой может создать хорошую, надежную семью.

И, конечно, в этой семье появятся замечательные детки, которые будут твоим продолжением. Каждой женщине мне хотелось бы в эти праздничные дни пожелать простого женского, человеческого счастья.