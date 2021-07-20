«Я, может быть, шёл к этому всю свою жизнь». Алексей Талай о долгожданной встрече с Президентом

Екатерина Забенько, ведущая ток-шоу: Я уверена, что огромную дозу вдохновения вы почерпнули, когда лично встретились с Президентом. Конечно же, он не мог не заметить такую фигуру в Беларуси, как вы. Я просто помню ваши глаза в тот момент. Я знаю, как вы радовались этой встрече, действительно получили ту порцию энергии, которая вам дала дополнительные стимулы.

Алексей Талай, паралимпиец, многократные рекордсмен мира и Европы по плаванию:

Абсолютно. Это был очень важный момент в моей жизни, в жизни всей моей семьи, детей. Для меня это было очень важное событие. Я надеялся быть достойным когда-нибудь встать рядом с Президентом, просто пожать ему руку. Я, может быть, шел к этому всю свою жизнь. Может, благодаря ему, его силе, искренности, которая нас и поставила в строй, мы не боялись никаких угроз, что писали моей семье и так далее. Я на тот момент тоже старался оставить какую-то частичку себя, своей силы рядом с Президентом, потому что сейчас и тогда особенно все зависело от него. Та встреча зарядила меня, мы сегодня ведем столько очень важных проектов – «Дети Беларуси ветеранам и будущим поколениям», общенациональный проект, и деятельность в рамках нашего благотворительного фонда. Все, чтобы держать марку и быть достойными нашего лидера.