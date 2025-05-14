«Мы, родители, сами взращиваем беспомощность детей» – Татьяна Солодовникова

Татьяна Солодовникова, заведующая кафедрой международной журналистики факультета журналистики БГУ, кандидат филологических наук, доцент:

Сейчас на четвертом курсе у нас только одна девушка вышла замуж. В принципе, никто даже не рассматривает варианты ни совместного проживания, ни тем более создания семьи и каких-то официальных отношений. Я считаю, что, безусловно, факторов много. Но проблема в том, что мы сами, по сути, оказываем им мы, родители, медвежью услугу. Мы взращиваем их беспомощность. Это ужасно, если мы не осознаем то, что мы это делаем сами, своими руками каждый день, не начнем как-то рационально относиться к своим детям, ничего хорошего не будет. Я абсолютно согласна с тем, что это проблема нацбезопасности.