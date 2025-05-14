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Депутат: если не будут рожать, то не нужно будет войн и вирусов, чтобы нас не стало

14 мая 2025 18:01
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Вызовы и угрозы. Плюрализм мнений и четкая позиция. Дано много вводных, и на все эти вопросы – политические, ментальные, социальные – мы ответим в проекте «Да!Но...» с Григорием Азаренком.

Депутат: если не будут рожать, то не нужно будет войн и вирусов, чтобы нас не стало-2

Михаил Оксенюк, член Постоянной комиссии по национальной безопасности Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Не нужно будет войны, не нужно будет вирусов, эпидемий, чтобы нас просто не стало. Мы понимаем, что сегодня, если наша семья не заместит хотя бы себя и в каждой нормальной семье не будет двое детей, минимум двое детей, то нас, не надо быть большим математиком, чтобы понимать, что нас скоро не станет без единого выстрела. Сегодня действительно депопуляция населения – это угроза национальной безопасности Республики Беларусь. Первоочередная задача – рождаемость должна повышаться. Конечно же, это и увеличение продолжительности жизни – это уже другая история, это другие меры, другие мероприятия.

# Рождаемость в Беларуси # Михаил Оксенюк # Григорий Азаренок

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