Их главная заслуга – развитие теории военного искусства. Генштаб ВС Беларуси отметил 20-летие

Новости Беларуси. Интеллектуальный центр оборонной системы страны или настоящий мозг армии. Генеральный штаб Вооруженных Сил торжественно отметил 20-летие, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Интеллектуальный центр оборонной системы страны или настоящий мозг армии. Генеральный штаб Вооруженных Сил торжественно отметил 20-летие, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В зале не только высокие гости, но и ветераны, и служащие. Главная заслуга центрального органа управления Вооруженными Силами – развитие теории военного искусства, разработка новых форм и способов вооруженной защиты государства.
Виктор Гулевич, начальник Генерального штаба – первый заместитель министра обороны Беларуси:
Офицеры Генерального штаба на данном этапе – это именно аналитики, интеллектуалы, которые могут анализировать получаемую информацию, принимать решения, производить расчеты, обосновывать принимаемые решения вышестоящими должностными лицами. Выполнение задач в рамках Союзного государства и Организации договора коллективной безопасности – именно генеральные штабы взаимодействуют между собой и позволяют качественно готовить и проводить совместные мероприятия.
Сегодня Генеральный штаб Вооруженных Сил успешно поддерживает на высоком уровне готовность подчиненных органов военного управления и войск решать возложенные на них задачи. Это было в очередной раз продемонстрировано высокими результатами проведенного совместного стратегического учения «Запад-2021».