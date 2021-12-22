Их главная заслуга – развитие теории военного искусства. Генштаб ВС Беларуси отметил 20-летие

Новости Беларуси. Интеллектуальный центр оборонной системы страны или настоящий мозг армии. Генеральный штаб Вооруженных Сил торжественно отметил 20-летие, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В зале не только высокие гости, но и ветераны, и служащие. Главная заслуга центрального органа управления Вооруженными Силами – развитие теории военного искусства, разработка новых форм и способов вооруженной защиты государства.

Виктор Гулевич, начальник Генерального штаба – первый заместитель министра обороны Беларуси:

Офицеры Генерального штаба на данном этапе – это именно аналитики, интеллектуалы, которые могут анализировать получаемую информацию, принимать решения, производить расчеты, обосновывать принимаемые решения вышестоящими должностными лицами. Выполнение задач в рамках Союзного государства и Организации договора коллективной безопасности – именно генеральные штабы взаимодействуют между собой и позволяют качественно готовить и проводить совместные мероприятия.