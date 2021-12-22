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Их главная заслуга – развитие теории военного искусства. Генштаб ВС Беларуси отметил 20-летие

22 декабря 2021 05:52
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Новости Беларуси. Интеллектуальный центр оборонной системы страны или настоящий мозг армии. Генеральный штаб Вооруженных Сил торжественно отметил 20-летие, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Их главная заслуга – развитие теории военного искусства. Генштаб ВС Беларуси отметил 20-летие-1

В зале не только высокие гости, но и ветераны, и служащие. Главная заслуга центрального органа управления Вооруженными Силами – развитие теории военного искусства, разработка новых форм и способов вооруженной защиты государства.

Их главная заслуга – развитие теории военного искусства. Генштаб ВС Беларуси отметил 20-летие-4

Виктор Гулевич, начальник Генерального штаба – первый заместитель министра обороны Беларуси:
Офицеры Генерального штаба на данном этапе это именно аналитики, интеллектуалы, которые могут анализировать получаемую информацию, принимать решения, производить расчеты, обосновывать принимаемые решения вышестоящими должностными лицами. Выполнение задач в рамках Союзного государства и Организации договора коллективной безопасности именно генеральные штабы взаимодействуют между собой и позволяют качественно готовить и проводить совместные мероприятия.

Их главная заслуга – развитие теории военного искусства. Генштаб ВС Беларуси отметил 20-летие-7

Сегодня Генеральный штаб Вооруженных Сил успешно поддерживает на высоком уровне готовность подчиненных органов военного управления и войск решать возложенные на них задачи. Это было в очередной раз продемонстрировано высокими результатами проведенного совместного стратегического учения «Запад-2021».

# Вооруженные силы Республики Беларусь # общество # Виктор Гулевич # Фотофакт

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