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Хочется подарить детям чудо. Курсанты Академии МВД с подарками навестили детей из приюта Минска

22 декабря 2021 05:49
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Новости Беларуси. Новогодняя благотворительная акция «Наши дети» шагает по стране, и в ней с удовольствием принимают участие взрослые, которые хотят подарить детям немного новогоднего волшебства. Коллектив Академии МВД не исключение, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Хочется подарить детям чудо. Курсанты Академии МВД с подарками навестили детей из приюта Минска-1

С благотворительной миссией офицеры и курсанты ведущего милицейского вуза страны посетили социально-педагогический центр с приютом Первомайского района Минска. Студенты подготовили новогоднюю программу для детей. Коллектив академии с удовольствием окунулся в приятные хлопоты: выбор и покупка подарков, их оформление, хороводы и обязательно – загадать желание Деду Морозу.  

Хочется подарить детям чудо. Курсанты Академии МВД с подарками навестили детей из приюта Минска-4

Максим Сергуц, курсант Академии МВД:  
Приняли решение воплотиться в роль Деда Мороза, Снегурочки и приехать сюда, в этот центр, чтобы подарить детям новогоднее настроение и, можно сказать, принести им праздничную атмосферу.  

Хочется подарить детям чудо. Курсанты Академии МВД с подарками навестили детей из приюта Минска-7

Ксения Пекарская, курсант Академии МВД:  
Это наша инициатива, нам, конечно, хочется подарить детям, которые попали в такую не совсем простую ситуацию, какое-то чудо, какую-то сказку и подарить им этот праздник. Мы с радостью еще поучаствуем, еще подготовим массу мероприятий и еще раз обязательно приедем в этот центр.  

Хочется подарить детям чудо. Курсанты Академии МВД с подарками навестили детей из приюта Минска-10

Роман Скачек, начальник следственно-экспертного факультета академии МВД:  
В этом центре мы появляемся периодически, так как являемся добровольными кураторами центра. Всю помощь оказываем добровольно. И, как правило, с инициативой выступают наши курсанты.  

Уникальному проекту «Наши дети» уже больше двух десятков лет. Он проходит под патронатом Президента, который стоял у истоков зарождения этой трогательной белорусской традиции. Благодаря ей теплом и заботой окружены абсолютно все ребята, которым не хватает внимания близких. В эти дни волшебником может стать каждый желающий. Продолжится благотворительный марафон до старого Нового года. Ну а курсанты других факультетов милицейской альма-матер отправятся с теплыми новогодними поздравлениями в детские дома столицы.  

# Новый год # общество # Максим Сергуц # Ксения Пекарская # Роман Скачек # Фотофакт

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