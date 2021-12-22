Хочется подарить детям чудо. Курсанты Академии МВД с подарками навестили детей из приюта Минска

Новости Беларуси. Новогодняя благотворительная акция «Наши дети» шагает по стране, и в ней с удовольствием принимают участие взрослые, которые хотят подарить детям немного новогоднего волшебства. Коллектив Академии МВД не исключение, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

С благотворительной миссией офицеры и курсанты ведущего милицейского вуза страны посетили социально-педагогический центр с приютом Первомайского района Минска. Студенты подготовили новогоднюю программу для детей. Коллектив академии с удовольствием окунулся в приятные хлопоты: выбор и покупка подарков, их оформление, хороводы и обязательно – загадать желание Деду Морозу.

Максим Сергуц, курсант Академии МВД: Приняли решение воплотиться в роль Деда Мороза, Снегурочки и приехать сюда, в этот центр, чтобы подарить детям новогоднее настроение и, можно сказать, принести им праздничную атмосферу.

Ксения Пекарская, курсант Академии МВД: Это наша инициатива, нам, конечно, хочется подарить детям, которые попали в такую не совсем простую ситуацию, какое-то чудо, какую-то сказку и подарить им этот праздник. Мы с радостью еще поучаствуем, еще подготовим массу мероприятий и еще раз обязательно приедем в этот центр.

Роман Скачек, начальник следственно-экспертного факультета академии МВД:

В этом центре мы появляемся периодически, так как являемся добровольными кураторами центра. Всю помощь оказываем добровольно. И, как правило, с инициативой выступают наши курсанты.

Уникальному проекту «Наши дети» уже больше двух десятков лет. Он проходит под патронатом Президента, который стоял у истоков зарождения этой трогательной белорусской традиции. Благодаря ей теплом и заботой окружены абсолютно все ребята, которым не хватает внимания близких. В эти дни волшебником может стать каждый желающий. Продолжится благотворительный марафон до старого Нового года. Ну а курсанты других факультетов милицейской альма-матер отправятся с теплыми новогодними поздравлениями в детские дома столицы.