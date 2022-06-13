«Мы рассказываем сказки через рисунок». Выставка работ детей с аутизмом открылась в Борисове

Новости Беларуси. Терапия через искусство. В Борисовской центральной районной библиотеке открылась выставка рисунков детей с аутизмом, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Это работы юных художников инклюзивной творческой мастерской. Всего представлено около 20 картин, на которых яркими красками изображены мечты ребят, наблюдения и представления об окружающем мире. С воспитанниками в студии занимаются их сверстники и волонтеры, которые помогают раскрыть детям их творческий потенциал, а также подготовить к жизни в обществе.

Ирина Шадурская, председатель благотворительного общественного объединения «Другое детство»:

Мы помогаем детям с помощью искусства. Прийти к картине – это вторично, первично – научиться держать кисть, держать карандаш, понимать, как накладываются краски. У детей с аутизмом нет такого опыта, им сложно приобретать такой опыт. Цель – многое объяснить через рисунок. Мы рассказываем сказки через рисунок, мы объясняем существование предметов. Помогаем детям реабилитироваться, потому что человек с аутизмом замкнут, кто-то в меньшей степени, кто-то в большей.