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«Мы рассказываем сказки через рисунок». Выставка работ детей с аутизмом открылась в Борисове

13 июня 2022 14:27
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Новости Беларуси. Терапия через искусство. В Борисовской центральной районной библиотеке открылась выставка рисунков детей с аутизмом, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

«Мы рассказываем сказки через рисунок». Выставка работ детей с аутизмом открылась в Борисове-1

Это работы юных художников инклюзивной творческой мастерской. Всего представлено около 20 картин, на которых яркими красками изображены мечты ребят, наблюдения и представления об окружающем мире. С воспитанниками в студии занимаются их сверстники и волонтеры, которые помогают раскрыть детям их творческий потенциал, а также подготовить к жизни в обществе.

«Мы рассказываем сказки через рисунок». Выставка работ детей с аутизмом открылась в Борисове-4

Ирина Шадурская, председатель благотворительного общественного объединения «Другое детство»:
Мы помогаем детям с помощью искусства. Прийти к картине – это вторично, первично – научиться держать кисть, держать карандаш, понимать, как накладываются краски. У детей с аутизмом нет такого опыта, им сложно приобретать такой опыт. Цель – многое объяснить через рисунок. Мы рассказываем сказки через рисунок, мы объясняем существование предметов. Помогаем детям реабилитироваться, потому что человек с аутизмом замкнут, кто-то в меньшей степени, кто-то в большей.

«Мы рассказываем сказки через рисунок». Выставка работ детей с аутизмом открылась в Борисове-7

Также в соседнем зале библиотеки работает выставка, посвященная жизни и творческой деятельности митрополита Филарета. Здесь представлено 14 планшетов с фотографиями, а также свыше 40 книг, брошюр и журналов, раскрывающих все духовное наследие, которое оставил почетный Патриарший Экзарх всея Беларуси.

# Дети # общество # Ирина Шадурская # Митрополит Филарет # Фотофакт

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