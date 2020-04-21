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Автопробег в 101 километр. Могилёвские спасатели организовали креативный флешмоб

21 апреля 2020 07:34
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Новости Беларуси. В преддверие многочисленных выходных необычную акцию организовали могилёвские спасатели, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Автопробег «101 километр безопасности».  

Автопробег в 101 километр. Могилёвские спасатели организовали креативный флешмоб-1



Поддержали их автомобилисты-любители. Символичный 101 километр колонна машин проехала по деревням Могилёвского района.   

Автопробег в 101 километр. Могилёвские спасатели организовали креативный флешмоб-3

Автопробег в 101 километр. Могилёвские спасатели организовали креативный флешмоб-5

Участники делали остановки в населённых пунктах и общались с местными жителями. Таким нестандартным способом спасатели решили привлечь внимание общественности к проблеме выжигания сухой растительности. 

Автопробег в 101 километр. Могилёвские спасатели организовали креативный флешмоб-8

Евгений Гончаров, начальник центра безопасности жизнедеятельности Могилёвского областного МЧС:
Выжигание сухой растительности – явление ежегодное и губительное для природы, экологии, а также для материальных ценностей. Горят дома, строения, а иногда стихия забирает и жизни. Могилёвское областное управление МЧС инициировало новую, креативную форму работу по предотвращению палов. 

Автопробег в 101 километр. Могилёвские спасатели организовали креативный флешмоб-11



Олег Чирков, участник автопробега:  
Нам, как гражданам нашей страны, небезразлична пожарная безопасность. Поэтому мы согласились поучаствовать в автопробеге и высадили деревья.   

Автопробег в 101 километр. Могилёвские спасатели организовали креативный флешмоб-13

В конце автопробега участники устроили флешмоб, выстроив из автомобилей надпись #112. А кульминацией акции стала высадка «Аллеи безопасности» в деревне Вендорож. 

# МЧС Беларуси # общество # Фотофакт

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