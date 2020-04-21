Автопробег в 101 километр. Могилёвские спасатели организовали креативный флешмоб

Новости Беларуси. В преддверие многочисленных выходных необычную акцию организовали могилёвские спасатели, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Автопробег «101 километр безопасности».
Новости Беларуси. В преддверие многочисленных выходных необычную акцию организовали могилёвские спасатели, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Автопробег «101 километр безопасности».
Поддержали их автомобилисты-любители. Символичный 101 километр колонна машин проехала по деревням Могилёвского района.
Участники делали остановки в населённых пунктах и общались с местными жителями. Таким нестандартным способом спасатели решили привлечь внимание общественности к проблеме выжигания сухой растительности.
Евгений Гончаров, начальник центра безопасности жизнедеятельности Могилёвского областного МЧС:
Выжигание сухой растительности – явление ежегодное и губительное для природы, экологии, а также для материальных ценностей. Горят дома, строения, а иногда стихия забирает и жизни. Могилёвское областное управление МЧС инициировало новую, креативную форму работу по предотвращению палов.
Олег Чирков, участник автопробега:
Нам, как гражданам нашей страны, небезразлична пожарная безопасность. Поэтому мы согласились поучаствовать в автопробеге и высадили деревья.
В конце автопробега участники устроили флешмоб, выстроив из автомобилей надпись #112. А кульминацией акции стала высадка «Аллеи безопасности» в деревне Вендорож.