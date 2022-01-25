«Мы рады встречать гостей». В Минске прошла встреча Александра Румака с представителями Армении

Новости Беларуси. Об укреплении сотрудничества между народами Беларуси и Армении, несмотря на пандемию, 25 января говорили в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. С визитом в нашу страну прибыл главный уполномоченный по делам диаспоры Заре Синанян.

Это шестая по численности в нашей стране национальная группа. Больше всего армян проживает в Минске, Могилеве, Бобруйске и Гродно. Среди них немало молодежи. Белорусов всегда интересует национальная культура людей, с которыми они живут рядом.

В подтверждение тому – аншлаги на международных праздниках в Верхнем городе в Минске. Сами художественные коллективы армянской общины с особым теплом и трепетом ждут фестиваля национальных культур в Гродно. Кстати, в 2022 году он возобновит свою работу в начале июня.

Александр Румак, уполномоченный по делам религий и национальностей Беларуси:

Беларусь славится тем, что у нас межконфессиональный, межнациональный, межэтнический мир и согласие. Поэтому мы рады встречать гостей из братской Армении, чтобы поделиться, как у нас организовано в стране, что человек, независимо от вероисповедания, национальности, цвета кожи, здесь живет равный среди всех проживающих в нашей стране людей.

Размик Хумарян, Чрезвычайный и Полномочный Посол Армении в Беларуси:

Будучи знакомым с представителями диаспоры очень долгие годы, я знаю, что они ценят свое проживание в Беларуси, являются добропорядочными и хорошими гражданами этой страны, любят свою вторую родину, ценят все те преимущества, которые есть в спокойной, тихой, толерантной Беларуси. Особенно в наше турбулентное время.