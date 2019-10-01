«Мы рады отмечать главный праздник нашей страны в Беларуси». В «Великом камне» прошла торжественная церемония по случаю 70-летия со дня образования КНР

Новости Беларуси. Праздник образования КНР отметили и в Беларуси. В индустриальном парке «Великий камень» прошла торжественная церемония, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

С концертом здесь выступили представители китайских компаний, работающих в нашей стране.

Ху Ч жэн , исполнительный директор СЗАО «Компания по развитию индустриального парка «Великий камень»: Мы очень рады отмечать главный праздник нашей страны в Беларуси. Пусть мы далеко от Родины, но здесь создана домашняя для нас атмосфера. Мы выражаем благодарность и стремимся развивать теплые, сплоченные отношения между нашими странами.

Китай для Беларуси – один из основных торговых партнеров. Отношения двух стран давно приобрели статус стратегических. Взаимный товарооборот за 2018 достиг цифры в 3,5 миллиарда долларов. Это рекордный показатель. Яркий пример сотрудничества – индустриальный парк «Великий камень». Его называют жемчужиной нового Шелкового пути. Сумма заявленных инвестиций в проект – более миллиарда долларов. Резиденты парка – 55 компаний из 13 стран.

Александр Ярошенко, глава администрации Белорусско-китайского индустриального парка «Великий камень»:

С помощью китайских партнеров сюда приходят другие страны. Это и Россия, это и Германия, Австрия, Швейцария, США. И мы ждем, что этот проект станет высокотехнологичным, инновационным, с будущей перспективой. Как мы говорим, строительство предприятий завтрашнего и послезавтрашнего дня.

За 10 лет сумма китайских инвестиций в Беларусь возросла в 200 раз.