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«А как ещё я мог собрать вас всех вместе?»: самый трогательный рождественский ролик о пожилом отце и его семье

22 декабря 2015 10:59
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Новости Германии. Британский торговый дом John Lewis выпустил праздничную рекламу под названием «Человек на Луне». Эту же тему о жизни одинокого пожилого мужчины в своём ролике повторил немецкий супермаркет Edeka. 

В итоге, звание «Самый яркий рекламный ролик» и получила немецкая сеть после того, как добавила субтитры для англоговорящей аудитории. Его назвали «более трогательным».

В 2-минутном видео разворачивается целая драма: в Рождество дедушка накрывает на праздничный стол, одевается и ужинает... в одиночестве.

«А как ещё я мог собрать вас всех вместе?»: самый трогательный рождественский ролик о пожилом отце и его семье -1

«Я хотела позвонить тебе и сказать, что мы не сможем приехать к тебе на Рождество в этом году», –

звучит сообщение от дочери мужчины на автоответчике, в то время, как он с гордостью ставит рождественскую открытку от семьи дочери на каминную полку.

«А как ещё я мог собрать вас всех вместе?»: самый трогательный рождественский ролик о пожилом отце и его семье -4

«Мы постараемся приехать в следующем году. Всё получится, я обещаю. С Рождеством, папочка!», –

продолжается сообщение.

«Скоро увидимся! С рождеством, дедушка!», – слышен голос внука на заднем плане. И сообщение заканчивается.

«А как ещё я мог собрать вас всех вместе?»: самый трогательный рождественский ролик о пожилом отце и его семье -7

Затем мы видим в кадре, как каждый год мужчина сидит один за праздничным столом, а его семья к нему так и не приезжает.

Через несколько месяцев дочь и сыновья получают известие о смерти отца.

Полные сожалений, дети возвращаются в свой родной дом, чтобы засвидетельствовать своё почтение. Они собираются на улице перед домом и обнимают друг друга со слезами на глазах.

«А как ещё я мог собрать вас всех вместе?»: самый трогательный рождественский ролик о пожилом отце и его семье -10

Но, войдя в дом, они видят живого отца, который выходит из столовой со словами:

«А как ещё я мог собрать вас всех вместе?»

Его родственники поражены, но их слёзы сменяются широкими улыбками.

«А как ещё я мог собрать вас всех вместе?»: самый трогательный рождественский ролик о пожилом отце и его семье -13

Заканчивается видео сценой совместного ужина.

«А как ещё я мог собрать вас всех вместе?»: самый трогательный рождественский ролик о пожилом отце и его семье -16

Некоторые пользователи социальных сетей посчитали этот ролик слишком печальным.

Они поделились своими впечатлениями в Твиттере.

Пользователь Jess Nash:
Если вы считаете ролик «Человек на Луне» грустным, этот ролик превосходит его в 100 раз. Когда же закончится этот тренд с грустными праздничными рекламными роликами?

Пользователь Esteban Soto:
Никогда ещё я не был так близок к тому, чтобы заплакать из-за рекламного ролика. Это просто изумительно! Edeka большие молодцы!

Перевод статьи газеты The Huffington Post: Светлана Конашевская

# общество # Новый год

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