«А как ещё я мог собрать вас всех вместе?»: самый трогательный рождественский ролик о пожилом отце и его семье

Новости Германии. Британский торговый дом John Lewis выпустил праздничную рекламу под названием «Человек на Луне». Эту же тему о жизни одинокого пожилого мужчины в своём ролике повторил немецкий супермаркет Edeka. В итоге, звание «Самый яркий рекламный ролик» и получила немецкая сеть после того, как добавила субтитры для англоговорящей аудитории. Его назвали «более трогательным». В 2-минутном видео разворачивается целая драма: в Рождество дедушка накрывает на праздничный стол, одевается и ужинает... в одиночестве.

«Я хотела позвонить тебе и сказать, что мы не сможем приехать к тебе на Рождество в этом году», – звучит сообщение от дочери мужчины на автоответчике, в то время, как он с гордостью ставит рождественскую открытку от семьи дочери на каминную полку.

«Мы постараемся приехать в следующем году. Всё получится, я обещаю. С Рождеством, папочка!», – продолжается сообщение. «Скоро увидимся! С рождеством, дедушка!», – слышен голос внука на заднем плане. И сообщение заканчивается.

Затем мы видим в кадре, как каждый год мужчина сидит один за праздничным столом, а его семья к нему так и не приезжает. Через несколько месяцев дочь и сыновья получают известие о смерти отца. Полные сожалений, дети возвращаются в свой родной дом, чтобы засвидетельствовать своё почтение. Они собираются на улице перед домом и обнимают друг друга со слезами на глазах.

Но, войдя в дом, они видят живого отца, который выходит из столовой со словами: «А как ещё я мог собрать вас всех вместе?» Его родственники поражены, но их слёзы сменяются широкими улыбками.

Заканчивается видео сценой совместного ужина.