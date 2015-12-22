«А как ещё я мог собрать вас всех вместе?»: самый трогательный рождественский ролик о пожилом отце и его семье
Новости Германии. Британский торговый дом John Lewis выпустил праздничную рекламу под названием «Человек на Луне». Эту же тему о жизни одинокого пожилого мужчины в своём ролике повторил немецкий супермаркет Edeka.
В итоге, звание «Самый яркий рекламный ролик» и получила немецкая сеть после того, как добавила субтитры для англоговорящей аудитории. Его назвали «более трогательным».
В 2-минутном видео разворачивается целая драма: в Рождество дедушка накрывает на праздничный стол, одевается и ужинает... в одиночестве.
«Я хотела позвонить тебе и сказать, что мы не сможем приехать к тебе на Рождество в этом году», –
звучит сообщение от дочери мужчины на автоответчике, в то время, как он с гордостью ставит рождественскую открытку от семьи дочери на каминную полку.
«Мы постараемся приехать в следующем году. Всё получится, я обещаю. С Рождеством, папочка!», –
продолжается сообщение.
«Скоро увидимся! С рождеством, дедушка!», – слышен голос внука на заднем плане. И сообщение заканчивается.
Затем мы видим в кадре, как каждый год мужчина сидит один за праздничным столом, а его семья к нему так и не приезжает.
Через несколько месяцев дочь и сыновья получают известие о смерти отца.
Полные сожалений, дети возвращаются в свой родной дом, чтобы засвидетельствовать своё почтение. Они собираются на улице перед домом и обнимают друг друга со слезами на глазах.
Но, войдя в дом, они видят живого отца, который выходит из столовой со словами:
«А как ещё я мог собрать вас всех вместе?»
Его родственники поражены, но их слёзы сменяются широкими улыбками.
Заканчивается видео сценой совместного ужина.
Некоторые пользователи социальных сетей посчитали этот ролик слишком печальным.
Они поделились своими впечатлениями в Твиттере.
Пользователь Jess Nash:
Если вы считаете ролик «Человек на Луне» грустным, этот ролик превосходит его в 100 раз. Когда же закончится этот тренд с грустными праздничными рекламными роликами?
Пользователь Esteban Soto:
Никогда ещё я не был так близок к тому, чтобы заплакать из-за рекламного ролика. Это просто изумительно! Edeka большие молодцы!
Перевод статьи газеты The Huffington Post: Светлана Конашевская