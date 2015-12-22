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Иной взгляд на мир. «Живая библиотека» – возможность прочесть человека как книгу

22 декабря 2015 09:22
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А вы знали, что существуют «живые библиотеки»? Они не похожи на обычные. Здесь не надо соблюдать тишину, да и на одну книгу приходится сразу несколько читателей.

Вместо привычных бумажных книг – люди со своими историями и судьбами. Чтение заменяет беседа, а читателем может стать каждый пришедший. Здесь не судят книги по обложке, а стараются прочесть живого человека как настоящее произведение.

Сергей в качестве книги в «живой библиотеке» впервые. По образованию юрист. Преподаёт в университете. Несмотря на то, что передвигается на инвалидной коляске, Сергей – призёр автогонок. Он готов быть «открытой книгой» для других и делиться своим жизненным опытом.

Среди «людей-книг» можно встретить и приёмную мать, и вегетарианца, чернокожего, людей другой веры или национальности. Они самые обычные, на первый взгляд, люди, которых мы встречаем с вами ежедневно.

Но как часто появляется в жизни возможность в действительности узнать: кем же является каждый из этих людей, чем он живёт, какие проблемы его тревожат? Задать ему все, волнующие вас вопросы.

У читателей «живой библиотеки» нет возможности взглянуть на мир глазами другого человека и попытаться понять его.

Впервые «живая библиотека» была проведена в Дании и с тех пор распространилась в более 50 странах мира.

Она призывает избавиться от предрассудков и стереотипов по отношению к различным людям. Мы никогда не сможем прочитать эти книги до конца. Ведь их сюжеты не закончены. И на страницах судьбы написаны продолжение следующих сюжетов. И главное, что как и чтение книг, живые рассказы могут что-то поменять в каждом из нас.

# общество # Фотофакт # Сергей Дроздовский # Наталья Кулинкович # Мария Лукашук

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