Иной взгляд на мир. «Живая библиотека» – возможность прочесть человека как книгу

А вы знали, что существуют «живые библиотеки»? Они не похожи на обычные. Здесь не надо соблюдать тишину, да и на одну книгу приходится сразу несколько читателей.

Вместо привычных бумажных книг – люди со своими историями и судьбами. Чтение заменяет беседа, а читателем может стать каждый пришедший. Здесь не судят книги по обложке, а стараются прочесть живого человека как настоящее произведение.

Сергей в качестве книги в «живой библиотеке» впервые. По образованию юрист. Преподаёт в университете. Несмотря на то, что передвигается на инвалидной коляске, Сергей – призёр автогонок. Он готов быть «открытой книгой» для других и делиться своим жизненным опытом.

Среди «людей-книг» можно встретить и приёмную мать, и вегетарианца, чернокожего, людей другой веры или национальности. Они самые обычные, на первый взгляд, люди, которых мы встречаем с вами ежедневно.

Но как часто появляется в жизни возможность в действительности узнать: кем же является каждый из этих людей, чем он живёт, какие проблемы его тревожат? Задать ему все, волнующие вас вопросы.

У читателей «живой библиотеки» нет возможности взглянуть на мир глазами другого человека и попытаться понять его.

Впервые «живая библиотека» была проведена в Дании и с тех пор распространилась в более 50 странах мира.