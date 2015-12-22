Селфи медиков с окровавленным пациентом в машине «скорой» вызвало шквал критики

Новости России. Громкий скандал разгорелся в Перми после того, как фельдшер скорой помощи выложил в Сеть фотографии раненого пациента.

На кадрах медики, улыбаясь, позируют на фоне мужчины, который получил ножевое ранение. На одном из снимков молодой врач показывает пальцами знак «виктории». В комментариях к снимку сказано, что пациент находится без сознания.

«Хочешь еще красоту покажу?» – спрашивает девушка-медик у одного из своих подписчиков в Instagram.

Циничность поступка тех, кто должен спасать жизни, вызвала шквал критики. Нашлись и те, кто ничего шокирующего на фото не увидел, сославшись на то, что не видно лица пациента, а значит, его личная жизнь не стала достоянием общественности.

Медработник удалила не только компрометирующие фотографии, но и свой аккаунт в соцсетях.

Региональное учреждение здравоохранения отреагировало на эту историю. В ведомстве подчеркнули, что такие случае недопустимы, и заверили: виновные понесут наказание.



Министерство здравоохранения Пермского края:

Публикация фотографии нарушает принципы медицинской этики и деонтологии и противоречит Кодексу врача, принятому на съезде врачей Пермского края в 2014 году, и понятию врачебной тайны.