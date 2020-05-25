«Мы предлагаем нашим туристам три варианта». Что делать с несостоявшимся отдыхом

Пляжный сезон-2020 отменила пандемия. Владимир Янковский вместе с семьей привык проводить отпуск в тёплых краях, но не в этот раз. Владимир Янковский:

Мы с женой собирались лететь в Черногорию 12 июня, в январе оформили договор, заплатили предварительную оплату 40%, по курсу – 580 евро. Когда мы заключали договор, мы спросили: «Если мы вдруг откажемся?» Нам сказали: «Мы вам вернем все деньги, если вы не менее, чем за месяц откажетесь».

В сложившейся ситуации Владимир решил вернуть деньги за оплаченную путевку, переносить отдых в его планы не входило, однако сделать это оказалось очень непросто. Владимир Янковский:

Решили обратиться в компанию за возвратом денег, еще оставалось 4 месяца. Я обратился к заместителю генерального директора этой компании с заявлением, что прошу вернуть деньги. Он сказал: «Никаких вопросов, за минусом понесенных затрат». Мне была озвучена сумма 540 евро. Ходил по всем инстанциям. Мне все говорили: только затраты будут высчитывать.

В Министерстве спорта и туризма рассказывают: уже разработан законопроект, который поможет урегулировать проблемы с несостоявшимся отдыхом, а альтернативой зарубежным пляжам вполне могут стать самые уютные места Синеокой.

Ирина Воронович, директор Департамента по туризму Министерства спорта и туризма:

Такие меры, как, например, отсрочка по выплате денег, которые были оплачены нашими туристами. После того, как эта мера будет рассмотрена – если утверждена – следующая мера, логически которая вытекает из этого, – это выплата в семидневный срок этих денег.

Туристические компании сейчас делают все возможное, чтобы найти выход из затруднительной ситуации. Несостоявшимся отдыхающим предлагают сертификат, который гарантирует путешествие в любое удобное для потребителя время. Сами турфирмы рассказывают: многие клиенты перебронировали поездки на осень и не требуют незамедлительного возврата денег. Алина Калацкая, генеральный директор турфирмы:

Мы предлагаем нашим туристам три варианта: возврат денег, но здесь нужно понимать, что возврат будет не ранее, чем 31 декабря 2020 года, депозитирование средств и перебронирование на другую дату. Поздний срок возврата денег обусловлен тем, что в туризме работает целая цепочка: туроператор зависит от возврата денег от принимающей стороны, принимающая – от отеля.