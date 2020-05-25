Прямой эфир

В Беларуси водители с 25 мая должны ездить с включенными фарами. Какой штраф грозит за нарушение?

25 мая 2020 07:13
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. «Внимание, дети!» С 25 мая водителям придется перейти на круглосуточный режим включенных фар, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Это касается всех автомобилей, которые передвигаются по белорусским дорогам.

В Беларуси водители с 25 мая должны ездить с включенными фарами. Какой штраф грозит за нарушение?-1

Действует такое правило по 5 июня. Сотрудники ГАИ будут тщательно следить за его соблюдением. Пройдут соответствующие рейдовые мероприятия. За игнорирование этого требования можно получить штраф – до двух базовых (сегодня это 54 рубля).

В Беларуси водители с 25 мая должны ездить с включенными фарами. Какой штраф грозит за нарушение?-4

В Беларуси водители с 25 мая должны ездить с включенными фарами. Какой штраф грозит за нарушение?-6

Акция проводится традиционно накануне летних каникул. Автомобилистам следует быть предельно осторожными: соблюдать скоростной режим, правила проезда пешеходных переходов и безопасной перевозки детей. Лишний раз привлечь внимание юных участников дорожного движения как раз могут и включенные фары.

# Дорожное движение # общество # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Как проверить надёжность интернет-магазина? Важные советы от МАРТ
25 мая 2020 06:43

Как проверить надёжность интернет-магазина? Важные советы от МАРТ

«Я живу в доме, в котором, наверное, треть подписана на мой аккаунт». Как ведёт Instagram зампред Мингорисполкома
24 мая 2020 19:07

«Я живу в доме, в котором, наверное, треть подписана на мой аккаунт». Как ведёт Instagram зампред Мингорисполкома

«Это существенный шаг вперёд с точки зрения коммуникации с потребителем». Замминистра энергетики об общении с подписчиками
24 мая 2020 19:06

«Это существенный шаг вперёд с точки зрения коммуникации с потребителем». Замминистра энергетики об общении с подписчиками