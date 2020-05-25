В Беларуси водители с 25 мая должны ездить с включенными фарами. Какой штраф грозит за нарушение?

Новости Беларуси. «Внимание, дети!» С 25 мая водителям придется перейти на круглосуточный режим включенных фар, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Это касается всех автомобилей, которые передвигаются по белорусским дорогам.
Новости Беларуси. «Внимание, дети!» С 25 мая водителям придется перейти на круглосуточный режим включенных фар, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Это касается всех автомобилей, которые передвигаются по белорусским дорогам.
Действует такое правило по 5 июня. Сотрудники ГАИ будут тщательно следить за его соблюдением. Пройдут соответствующие рейдовые мероприятия. За игнорирование этого требования можно получить штраф – до двух базовых (сегодня это 54 рубля).
Акция проводится традиционно накануне летних каникул. Автомобилистам следует быть предельно осторожными: соблюдать скоростной режим, правила проезда пешеходных переходов и безопасной перевозки детей. Лишний раз привлечь внимание юных участников дорожного движения как раз могут и включенные фары.