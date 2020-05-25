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«6 килограммов хорошего, редкого зайца». Вам обязательно стоит посмотреть на этих милых пушистиков

25 мая 2020 08:38
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Новости Беларуси. Экспонаты, которые можно не только трогать, но и кормить. На выставке в Гомеле посетители могут увидеть почти три десятка самых разнообразных кроликов: от белых гигантов до миниатюрных голландских карликовых, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Среди наиболее редких пород – гепардовый рекс. Компанию кроликам составляют енот, шиншиллы и мартышка Анфиса.

«6 килограммов хорошего, редкого зайца». Вам обязательно стоит посмотреть на этих милых пушистиков-1

«6 килограммов хорошего, редкого зайца». Вам обязательно стоит посмотреть на этих милых пушистиков-3

Анастасия Казакова, жительница Гомеля:
Я чувствую 6 килограммов хорошего, редкого зайца. Чувствую, что больше испуган заяц, нежели я. Мне всегда казалось, что все кролики на один размер, на один вид. А оказалось, что есть и редкие кролики. Есть кролики, которые были выведены чисто случайно каким-нибудь фермером. Есть и карликовые кролики, и крупные.

Кролик, который у меня, весит 6 килограммов. Это ощутимо!

«6 килограммов хорошего, редкого зайца». Вам обязательно стоит посмотреть на этих милых пушистиков-6

«6 килограммов хорошего, редкого зайца». Вам обязательно стоит посмотреть на этих милых пушистиков-8

«6 килограммов хорошего, редкого зайца». Вам обязательно стоит посмотреть на этих милых пушистиков-10

«6 килограммов хорошего, редкого зайца». Вам обязательно стоит посмотреть на этих милых пушистиков-12

«6 килограммов хорошего, редкого зайца». Вам обязательно стоит посмотреть на этих милых пушистиков-14

Общение с животными помимо познавательной составляющей является еще и отличным средством психологической разгрузки. Приходить на выставку можно с угощениями. Морковке и бананам здесь всегда рады.

# Животные # общество # Анастасия Казакова # Фотофакт

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