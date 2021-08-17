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Генпрокуратура оценила ущерб от действий нацистских преступников

17 августа 2021 10:29
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Новости Беларуси. Генпрокуратура выступила с инициативой о создании межведомственной комиссии по оценке размера вреда, причиненного в годы Великой Отечественной, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Генпрокуратура оценила ущерб от действий нацистских преступников-1

Ведомство продолжает расследование уголовного дела о геноциде жителей Беларуси. Установлены многочисленные случаи массового уничтожения фашистами гражданского населения, насильственного вывоза их за пределы СССР, в частности на территорию Германии. У прокуроров также есть факты использования принудительного труда и массовых убийств, в результате содержания людей в невыносимых условиях.

Генпрокуратура оценила ущерб от действий нацистских преступников-4

Разрушенные предприятия, объекты инфраструктуры, вывезенное оборудование и похищенные историко-культурные ценности. Действия нацистских преступников Генпрокуратура оценила в 500 миллиардов долларов.

# Великая Отечественная война # общество # Фотофакт

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