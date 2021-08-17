Генпрокуратура оценила ущерб от действий нацистских преступников

Новости Беларуси. Генпрокуратура выступила с инициативой о создании межведомственной комиссии по оценке размера вреда, причиненного в годы Великой Отечественной, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ведомство продолжает расследование уголовного дела о геноциде жителей Беларуси. Установлены многочисленные случаи массового уничтожения фашистами гражданского населения, насильственного вывоза их за пределы СССР, в частности на территорию Германии. У прокуроров также есть факты использования принудительного труда и массовых убийств, в результате содержания людей в невыносимых условиях.