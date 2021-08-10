«Мы постараемся сделать проекты интерактивными». Каким будет 28-й День белорусской письменности в Копыле?

Игорь Бузовский, заместитель министра информации Беларуси:

Сам День белорусской письменности пройдет у нас под единым концептуальным, тематическим направлением – День белорусской письменности, День единства. В силу того, что мы будем праздновать День белорусской письменности в преддверии 17 сентября, Дня единства, я искренне надеюсь, что проекты, которые мы презентуем, будут яркими и интересными. Мы постараемся сделать их не просто информативными, но и интерактивными, которые позволят события тех лет, которые мы сегодня заложили в основу этого праздника, сделать интересными как для молодежи, так и для людей, которые знают не понаслышке об этом дне.