«Спиреи, шиповники, барбарисы». Как планируют озеленить Минск осенью?

Новости Беларуси. Благоустройство Минска ведется круглый год. Каждый квадратный метр, каждый проект на особом контроле. Вопрос благоустройства столицы поднимался во время «Большого разговора с Президентом», сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Сегодня Минск не похож ни на какой другой город.

Много внимания озеленители уделяют кольцевой, развязкам и крупным артериям города. Например, дорожный узел на проспекте Победителей считается настоящим эталоном красоты. Хоровод из лиственных и хвойных кустарников, а также многолетней рассады красиво обрамляет въезд в город. Сейчас в Минске ведут подготовку к осеннему озеленению. Массовые работы начнутся после опадения листвы. Всего службы высадят около 200 тысяч зеленых растений.

Анжелика Пузанкова, руководитель службы по благоустройству и содержанию объектов зеленого хозяйства «Минскзеленстроя»:

Для того чтобы понимать, какой нужен посадочный материал, готовятся разбивочные чертежи. По ним заказываются растения, которые планируют к посадке. Это в основном красиво цветущие растения, которые выдерживают загазованность, засоление вдоль дорог. Это спиреи, шиповники, барбарисы, дерны. Также планируется посадка привитых форм растений дополнительно в местах, где сильная увлажненность. Там будут высаживаться ивы, в том числе серебристые.