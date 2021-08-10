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Более 400 моделей деловой одежды. В Беларуси начали работать школьные базары

10 августа 2021 14:05
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До начала нового учебного года осталось всего ничего, а значит самое время отправиться на шопинг. Найти все и даже больше можно в универмагах и торговых центрах. Ярмарки уже начали свою работу и предлагают разнообразную по цветовой гамме и фасонам одежду для школьников всех возрастных групп.

Более 400 моделей деловой одежды. В Беларуси начали работать школьные базары-1

Анастасия Макарская, начальник отдела развития торговли и услуг ГО «Столичная торговля и услуги»:
Наиболее широкий ассортимент школьных товаров предоставлен в крупных столичных универмагах. Для удобства потребителя организованы школьные базары, где в широком ассортименте представлена детская одежда, обувь, школьные принадлежности, кожгалантерейные товары.

Более 400 моделей деловой одежды. В Беларуси начали работать школьные базары-4

В продажу поступило более 400 моделей деловой одежды для мальчиков и девочек на любой вкус и кошелек. Оптимальная стоимость экипировки учащихся младших классов составит от 270 до 800 рублей, а цена набора необходимой школьной одежды и принадлежностей для старшеклассника колеблется в пределах от 350 до 980 рублей.

Более 400 моделей деловой одежды. В Беларуси начали работать школьные базары-7

Анастасия Макарская:
Ассортимент изделий на школьных базарах сформирован в основном за счет изделий отечественных производителей. На 97 % отечественное производство одежды и на 60 % обуви. Универмагами проводится ряд маркетинговых мероприятий.

Более 400 моделей деловой одежды. В Беларуси начали работать школьные базары-10

Подарки за покупки и акционные предложения порадуют взрослых. А детей фотозоны и развлекательные мероприятия. Если еще не успели обзавестись канцтоварами и формой, расширенный школьный ассортимент будет ждать покупателей на полках универмагов до начала сентября, а докупить необходимые товары можно и в течение всего года.

# Торговля в Беларуси # общество # Анастасия Макарская # Анна Полубок # Фотофакт

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