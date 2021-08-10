Более 400 моделей деловой одежды. В Беларуси начали работать школьные базары

До начала нового учебного года осталось всего ничего, а значит самое время отправиться на шопинг. Найти все и даже больше можно в универмагах и торговых центрах. Ярмарки уже начали свою работу и предлагают разнообразную по цветовой гамме и фасонам одежду для школьников всех возрастных групп.

Анастасия Макарская, начальник отдела развития торговли и услуг ГО «Столичная торговля и услуги»:

Наиболее широкий ассортимент школьных товаров предоставлен в крупных столичных универмагах. Для удобства потребителя организованы школьные базары, где в широком ассортименте представлена детская одежда, обувь, школьные принадлежности, кожгалантерейные товары.

В продажу поступило более 400 моделей деловой одежды для мальчиков и девочек на любой вкус и кошелек. Оптимальная стоимость экипировки учащихся младших классов составит от 270 до 800 рублей, а цена набора необходимой школьной одежды и принадлежностей для старшеклассника колеблется в пределах от 350 до 980 рублей.

Анастасия Макарская:

Ассортимент изделий на школьных базарах сформирован в основном за счет изделий отечественных производителей. На 97 % отечественное производство одежды и на 60 % обуви. Универмагами проводится ряд маркетинговых мероприятий.