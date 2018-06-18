На ЦТ по математике зарегистрировались 45 тысяч человек

Новости Беларуси. В Беларуси продолжается централизованное тестирование. 18 июня абитуриенты сдают математику – это второй по популярности предмет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На него зарегистрировались 45 тысяч человек.

На выполнение заданий отводится 2 часа. А вот на обработку тестов по одному предмету уходит около двух недель.

Завершатся нынешние испытания тестом по всемирной истории. Оно запланировано на 2 июля. Напомним, наиболее популярный предмет на ЦТ, как и в прошлые годы, – русский язык. Самый редкий – китайский: его решили сдавать всего 37 абитуриентов.