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На ЦТ по математике зарегистрировались 45 тысяч человек

18 июня 2018 07:07
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Новости Беларуси. В Беларуси продолжается централизованное тестирование. 18 июня абитуриенты сдают математику – это второй по популярности предмет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На него зарегистрировались 45 тысяч человек.

На ЦТ по математике зарегистрировались 45 тысяч человек-1

На выполнение заданий отводится 2 часа. А вот на обработку тестов по одному предмету уходит около двух недель.

Завершатся нынешние испытания тестом по всемирной истории. Оно запланировано на 2 июля. Напомним, наиболее популярный предмет на ЦТ, как и в прошлые годы, – русский язык. Самый редкий – китайский: его решили сдавать всего 37 абитуриентов.

# ЦТ (централизованное тестирование) в Беларуси # общество # Фотофакт

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