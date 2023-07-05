«Игра за власть». Почему некоторые мужчины выбирают женщин гораздо моложе себя?
Эйджизм или дискриминация по возрасту – об этом не принято говорить в нашем обществе. Но если молчать, проблема сама собой не рассосется, и наверняка появятся те люди, которые будут утверждать, что жизнь после 40 заканчивается. О том, стоит ли поддерживать иллюзию молодости или все же начать соответствовать своему возрасту, выглядеть естественно и найти собственные стандарты красоты, поговорили в ток-шоу «Точки над i».
Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:
Многие, мне кажется, как мужчины, так и женщины, когда выбирают себе супруга помоложе, таким образом молодятся. Я не права, Александр?
Александр Кулицкий, психолог-сексолог:
Молодиться – это один из вариантов. Здесь может быть великое множество историй. Обычно, например, давайте буду рассказывать, если мужчина смотрит на молодую девочку, то какие там есть варианты. Кроме того, что молодится, – статус, что, смотрите, у меня есть такой прекрасный человек рядом со мной.
Михаил Свито, ведущий ток-шоу:
Что значит статус – молодой возраст?
Александр Кулицкий:
Часто в мужских кругах есть история такая, что мужчину в том числе судят по тому, что за девушка рядом с ним.
Алеся Лакина:
То есть он самец?
Александр Кулицкий:
Это как эйджизм.
Михаил Свито:
Конкретно молодая девушка должна быть?
Александр Кулицкий:
Это история про то, что где-то на что-то больше обращают внимание, и он в эту игру хочет поиграть, если ему это откликается. Конкретно: либо молодая, либо очень эффектная дама. Есть определенные круги, где это прямо приветствуется. Либо мужчины, которым это прямо важно. При этом хватает других мужчин, которые спрашивают: «Как я себя с ней чувствую?» У меня есть много примеров, когда есть мужик – у него очень красивая дама рядом с ним, но при этом у него есть еще две-три любовницы. Говорит: «С ней говорить не о чем. Эта дает ласку и любовь, с этой есть о чем пообщаться, с этой вообще мы бизнес новый строим». Это тоже его любовница.
Алеся Лакина:
Это зависит от человека больше?
Александр Кулицкий:
Да, но при этом лакмусовая бумажка красивая не дает ему внутреннего состояния. Соответственно, вы спросили, что это может быть. Первая история – статус. Вторая история про проигрывание роли отца, когда это не совсем даже отношения про мужчина-женщина, когда он выходит в некую более родительскую позицию, может быть, менторскую, можно сказать. Третья история – это всегда игра за власть, что я здесь главный, сильный. Принимай, уважай – это моя игра. Здесь, может быть, также идет история про игру в мой проект такой – Lego для взрослых, просто живое. Здесь может быть история про то, что так безопасно. Так как она более молодая, менее опытная – соответственно, чувствую себя в безопасности. Это сценарии. Как оно будет у конкретного мужчины, нужно смотреть и разбираться индивидуально.