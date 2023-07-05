«Игра за власть». Почему некоторые мужчины выбирают женщин гораздо моложе себя?

Эйджизм или дискриминация по возрасту – об этом не принято говорить в нашем обществе. Но если молчать, проблема сама собой не рассосется, и наверняка появятся те люди, которые будут утверждать, что жизнь после 40 заканчивается. О том, стоит ли поддерживать иллюзию молодости или все же начать соответствовать своему возрасту, выглядеть естественно и найти собственные стандарты красоты, поговорили в ток-шоу «Точки над i». Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:

Многие, мне кажется, как мужчины, так и женщины, когда выбирают себе супруга помоложе, таким образом молодятся. Я не права, Александр?

Александр Кулицкий, психолог-сексолог:

Молодиться – это один из вариантов. Здесь может быть великое множество историй. Обычно, например, давайте буду рассказывать, если мужчина смотрит на молодую девочку, то какие там есть варианты. Кроме того, что молодится, – статус, что, смотрите, у меня есть такой прекрасный человек рядом со мной. Михаил Свито, ведущий ток-шоу:

Что значит статус – молодой возраст? Александр Кулицкий:

Часто в мужских кругах есть история такая, что мужчину в том числе судят по тому, что за девушка рядом с ним. Алеся Лакина:

То есть он самец? Александр Кулицкий:

Это как эйджизм. Михаил Свито:

Конкретно молодая девушка должна быть?